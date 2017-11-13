Приморцы жалуются на ужасное состояние еще одного моста Житель Находки снял "гневное" видео

Приморцы жалюутся на ужасное состояние дорог в крае, сообщает РИА VladNews.

Житель Находки снял видеообращение к чиновникам с вопросом "Где наши деньги?". На кадрах - мост и трасса в городе Находка, которые устланы ямами, выбоинами и трещинами. По его словам, еще совсем недавно на мосту была только одна дыра, теперь их становится больше.

Власти бездействуют, и состояние дорог только ухудшается.

"Вот только если мост рухнет, уже не смешно будет - под ним железная дорога", - рассказывают местные жители.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ранее агентство сообщало, прошлогодний тайфун "Лайонрок" нанес существенный удар по дорожной инфраструктуре Приморья – в результате наводнения тогда пострадало 550 километров автодорог, 32 моста, из которых восемь – восстановлению не подлежат. Так, общий ущерб автомобильным дорогам был оценен комиссией в 3,7 миллиарда рублей. Полностью все поврежденные автодороги восстановят до конца текущего года, а мосты – в 2018 году.

Так, в апреле обрушился мост в поселке Домашлино на участке трассы Владивосток - Находка (официально заявленная причина деформаций - таяние льда в грунте);

В конце апреля забили тревогу об аварийном мостовом переходе жители города Артем (обвинив администрацию города в халатности);

В мае жители многострадального села Кроуновка Уссурийского ГО оказались во время наводнения отрезанными из-за затопления моста; в итоге, мост все же был частично разрушен, и дорожникам пришлось его ремонтировать;

В июле прокуратура и два суда обязали администрацию региона привести в порядок разрушенный еще в августе 2016 года тайфуном "Лайонрок" мост ччерез реку Аввакумовка;

В конце июля тревогу об опасном мосте стали бить уже жители поселка Сибирцево;

В начале августа из-за лесовоза рухнула часть моста в селе Таежка Анучинского района;

Во время ливня в августе в селе Тихое Надеждинского района местный мост просто смыло водой.

В сентябре мост рухнул в Яковлевском районе. Обрушение части пролетного строения конструкции было вызвано проездом перегруженного лесовоза.

Совсем недавно под угрозу обрушения попал еще один мост в поселке Смоляниново. Напомним, происшествие случилось еще 25 октября. Мост через реку Лобога частично провис. В результате одна полоса движения была полностью перекрыта. Сообщалось, что по мосту разрешают двигаться только легковым автомобилям, для большегрузов проезд полностью закрыт с возможностью объезда через Партизанск. Позже стало известно о полной приостановке движения через мост: еще одна плита конструкции "съехала". Мост начал буквально разваливаться на глаза. В УМВД поступило сообщениео полном обрушении пролетов мостового сооружения, однако в администрации Приморья информацию опровергли. Целую ночь дорожные работники отсыпали проезд, чтобы утром движение на этом участке трассы можно было возобновить. Сейчас движение полностью восстановлено по объездной трассе.