Администрация Приморья: Мост в районе Смоляниново не рухнул

Специалисты работают на месте аварии со вчерашнего вечера

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Аварийный мост через реку Лобога в районе Смоляниново не упал, сообщает корреспондент РИА VladNews. Об этом стало известно в ходе беседы с пресс-секретарем администрации Приморья.

"Сейчас на месте аварии работают специалисты, которые восстанавливают проезд. Работы велись всю ночь", - сообщила Елена Бурмистрова.

Напомним, происшествие случилось еще вчера. Мост через реку Лобога частично провис. В результате одна полоса движения была полностью перекрыта. Сообщалось, что по мосту разрешают двигаться только легковым автомобилям, для большегрузов проезд полностью закрыт с возможностью объезда через Партизанск. Теперь же стало известно о полной приостановке движения через мост. Немногим позже еще одна плита конструкции "съехала". Мост начал буквально разваливаться на глаза. В УМВД поступило сообщение о полном обрушении пролетов мостового сооружения, однако в администрации Приморья информацию опровергли.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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