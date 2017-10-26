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Происшествия

УМВД проверяет сообщение об обрушении пролетов моста в Приморье

На месте дежурят сотрудники ДПС
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В УМВД края поступило сообщение о том, что на 50 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный произошло полное обрушение пролетов мостового перехода через реку Лобога, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. На месте происшествия работает наряд дорожно-патрульной службы, инспектор дорожного надзора ГИБДД, представители Примавтодора. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас проезд по мосту полностью перекрыт для любого вида транспортных средств. Автолюбители разворачиваются и едут в объезд. 

Напомним, происшествие случилось еще вчера. Мост через реку Лобога частично провис. В результате одна полоса движения была полностью перекрыта. Сообщалось, что по мосту разрешают двигаться только легковым автомобилям, для большегрузов проезд полностью закрыт с возможностью объезда через Партизанск. Теперь же стало известно о полной приостановке движения через мост. Немногим позже еще одна плита конструкции "съехала". Мост начал буквально разваливаться на глаза. 

Уже с ночи ведутся работы по отсыпке проезда возле провалившегося моста. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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