Аварийный мост в Приморье полностью закрыт для движения любых ТС

Сейчас там ведутся работы по отсыпке объезда

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства было принято решение об ограничении движения ТС через аварийный мост в районе Смоляниново, сообщает корреспондент РИА VladNews. Движение автомобилей будет осуществляться в объезд, через Партизанск.

Напомним, происшествие случилось еще вчера. Мост через реку Лобога частично провис. В результате одна полоса движения была полностью перекрыта. Ранее сообщалось, что по мосту разрешают двигаться только легковым автомобилям, для большегрузов проезд полностью закрыт с возможностью объезда через Партизанск. По обновленной информации от источника агентства стало известно, что сейчас движение по мосту полностью закрыто для любого вида транспортных средства.

Уже с ночи ведутся работы по отсыпке проезда возле провалившегося моста.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.