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Фоторепортажи

В Приморье ведутся работы по отсыпке проезда возле провалившегося моста

Работы по восстановлению начались еще ночью
Фото: @primavtodor Фото: @primavtodor
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В Приморье ведутся восстановительные работы возле провалившегося моста, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как стало известно, восстановление переезда началось еще ночью. За это время была отсыпана насыпь, сейчас сотрудники дорожной службы приступают к укладке труб. Планируется, что восстановление объезда будет завершено в течение двух дней. 

Напомним, происшествие случилось еще вчера. Мост через реку Лобога частично провис. В результате одна полоса движения была полностью перекрыта. Как стало известно корреспонденту агентства, сейчас по мосту разрешают двигаться только легковым автомобилям, для большегрузов проезд полностью закрытс возможностью объезда через Партизанск.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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