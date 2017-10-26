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В районе провисшего моста в Приморье закрыто движение для большегрузов

Сейчас дорожные службы делают новый проезд
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Отрезок трассы, где вчера частично провалился мост, перекрыт для движения большегрузов, сообщает корреспондент РИА VladNews. Весь вечер и ночь возле места происшествия дежурили сотрудники ДПС.

Сейчас сотрудники дорожной службы делают временный объезд на участке трассы Смоляниново - Находка. Напомним, вчера днем стало известно, что мост через реку Лобога частично провис. В результате одна полоса движения была полностью перекрыта. Как стало известно корреспонденту агентства, сейчас по мосту разрешают двигаться только легковым автомобилям, для большегрузов проезд полностью закрыт с возможностью объезда через Партизанск. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.



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