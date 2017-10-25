В Приморье в ближайшее время может рухнуть еще один мост

Сейчас на месте происшествия работают дорожные службы

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Еще один мост в Приморье может не выдержать нагрузки и рухнуть в ближайшее время, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В распоряжении редакции оказались кадры, на которых видно, как сильно провис мост в районе пгт. Смоляниново. Провалившийся участок трассы уже огородили дорожными конусами, чтобы автомобилисты больше не заезжали на опасный участок. Сейчас на месте происшествия работают дорожные службы. Кроме того, как стало известно корреспонденту РИА VladNews, в районе провалившегося участка моста затруднено движение, собралась пробка в обе стороны.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснять специалистам.

Напомним, ранее агентство сообщало, прошлогодний тайфун "Лайонрок" нанес существенный удар по дорожной инфраструктуре Приморья – в результате наводнения тогда пострадало 550 километров автодорог, 32 моста, из которых восемь – восстановлению не подлежат. Так, общий ущерб автомобильным дорогам был оценен комиссией в 3,7 миллиарда рублей. Полностью все поврежденные автодороги восстановят до конца текущего года, а мосты – в 2018 году.

Так, В апреле обрушился мост в поселке Домашлино на участке трассы Владивосток - Находка (официально заявленная причина деформаций - таяние льда в грунте);

В конце апреля забили тревогу об аварийном мостовом переходе жители города Артем (обвинив администрацию города в халатности);

В мае жители многострадального села Кроуновка Уссурийского ГО оказались во время наводнения отрезанными из-за затопления моста; в итоге, мост все же был частично разрушен, и дорожникам пришлось его ремонтировать;

В июле прокуратура и два суда обязали администрацию региона привести в порядок разрушенный еще в августе 2016 года тайфуном "Лайонрок" мост ччерез реку Аввакумовка;

В конце июля тревогу об опасном мосте стали бить уже жители поселка Сибирцево;

В начале августа из-за лесовоза рухнула часть моста в селе Таежка Анучинского района;

Во время ливня в августе в селе Тихое Надеждинского района местный мост просто смыло водой.

В сентябре мост рухнул в Яковлевском районе. Обрушение части пролетного строения конструкции было вызвано проездом перегруженного лесовоза.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.