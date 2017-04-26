Очередной мост разрушился в Приморье

Халатность администрации возмущает артемовцев

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье пришел в негодность очередной мост, сообщает РИА VladNews.

В распоряжении редакции оказались кадры, на которых отчетливо видно, что мостовой переход в районе улицы Кирова в городе Артеме разрушился. Местные жители, рискуя жизнью своей и своих детей, вынуждены перебираться по аварийному мосту. Вот, что сообщает местный блогер:

"РАЗРУШЕН ОЧЕРЕДНОЙ МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД В г.АРТЁМЕ!!!ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ И ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА "БЛАГОУСТРОЙСТВА", АДМИНИСТРАЦИИ И МЭРА города АРТЁМА, ЛИШИЛИ ЦЕЛЫЙ РАЙОН ГОРОДА (БАБУШКИНО), ЕДИНСТВЕННОЙ ДОРОГИ НА ост.МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА (ориентир магазин "Артёмка" ул.Кирова 148)".

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что мост в районе поселка Домашлино , который уже очень много лет находится в аварийном состоянии, начинает рушиться.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.



