В Кроуновке начались работы по восстановлению разрушенного моста

​Планируется, что к концу дня через переправу сможет проезжать грузовой транспорт

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Восстановительные работы начались на временной переправе через реку около села Кроуновка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского ГО. В данное время на место завозят инертные материалы. Уже завезено 30 кубометров окола и 25 кубометров пескогравия.

Директор филиала «Новоникольский» АО «Примавтодор» Юрий Мышкин рассказал, что пока уровень воды в реке не позволяет дать оценку надежности первой конструкции моста.

«Как только вода спадет, мы обследуем опоры. Если они надежные, то установим еще одну плиту, чтобы поднять конструкцию вровень с насыпью и отремонтируем подъезды к переправе», - рассказал Юрий Мышкин.

По предварительной оценке специалисов, на полное восстановление переправы может уйти несколько дней.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что село в Приморье оказалось отрезано от "большой земли". Единственный мост, через который можно было попасть из Кроуновки в Уссурийск, затопило: под воду ушел заезд на переправу. Сам мост не поврежден, но проехать по нему на легковом автомобиле не представляется возможным. Было принято решение запретить движение автотранспорта по переправе, выставить дорожный патруль и установить ограничительные знаки.

Кроме того, утром, 15 мая, также зафиксирован перелив воды через дорогу около моста, соединяющего села Яконовка и Корсаковка. В данный момент сообщение с населенным пунктом полностью восстановлено.

На Пушкинской территории, Уссурийский городской округ, с 15 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Жители села Кроуновка обеспечены всем необходимым. В магазин завезен свежий хлеб и продукты питания, в фельдшерско-акушерском пункте есть запас лекарственных препаратов. Питьевую воду жители села могут набирать бесплатно из водонапорной башни. Занятия для школьников Кроуновки организованы в доме культуры села. Их проводят учителя Корсаковской средней школы.

Отметим, что мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони» в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого запланировано начать в июле 2017 года.

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