На месте затопленного в Приморье моста организована лодочная переправа

Жители Кроуновки оказались отрезаны от "большой земли"

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

15 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что на территории Уссурийского городского округа произошел перелив через дорогу со стороны села Кроуновка длиной 10 м, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. На данный момент наблюдается снижение уровня воды.

Как стало известно ранее, жители села Кроуновка оказались отрезаны от всего края. Единственный мост, через который можно было попасть в Уссурийск, затопило: под воду ушел заезд на переправу. Сам мост не поврежден, но проехать по нему на легковом автомобиле не представляется возможным.

В пресс-службе ГУ МЧС Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что сейчас на данном участке дороги дежурят спасатели. 7 отрядом Федеральной противопожарной службы организована лодочная переправа. Угрозы жизнеобеспечению населённых пунктов нет.