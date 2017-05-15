В Приморье действует режим ЧС

Переправу через реку около Кроуновки начнут восстанавливать, как только спадет вода

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

На Пушкинской территории, Уссурийский городской округ, с 15 мая действует режим чрезвычайной ситуации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского ГО.

На место происшествия выехал глава администрации Евгений Корж. Он осмотрел переправу и дал поручение начать работы по ее восстановлению в кратчайшие сроки.

«Необходимо приступить к ремонту переправы сразу, как только вода в реке спадет до прежнего уровня», – подчеркнул он.

По мнению специалистов дорожных служб, ремонт мостовой конструкции займет не менее двух дней.

Евгений Корж также проконтролировал, чтобы жители села Кроуновка были обеспечены всем необходимым. В магазин завезен свежий хлеб и продукты питания, в фельдшерско-акушерском пункте есть запас лекарственных препаратов. Питьевую воду жители села могут набирать бесплатно из водонапорной башни, для этого специалистами «Водоканала» установлен кран.

«С завтрашнего дня для всех школьников Кроуновки должен возобновиться учебный процесс, – отметил Евгений Корж. – Для проведения уроков созданы все условия в доме культуры села».

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что село в Приморье оказалось отрезано от "большой земли". Единственный мост, через который можно было попасть из Кроуновки в Уссурийск, затопило: под воду ушел заезд на переправу. Сам мост не поврежден, но проехать по нему на легковом автомобиле не представляется возможным. Было принято решение запретить движение автотранспорта по переправе, выставить дорожный патруль и установить ограничительные знаки.

В пресс-службе ГУ МЧС Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что сейчас на данном участке дороги дежурят спасатели. 7 отрядом Федеральной противопожарной службы организована лодочная переправа. Угрозы жизнеобеспечению населённых пунктов нет.

Кроме того, утром, 15 мая, также зафиксирован перелив воды через дорогу около моста, соединяющего села Яконовка и Корсаковка. В данный момент сообщение с населенным пунктом полностью восстановлено.

Отметим, что мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони» в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого запланировано начать в июле 2017 года.