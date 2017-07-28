Суд обязал администрацию Приморья привести в порядок аварийный после «Лайонрока» мост

Краевой суд оставил жалобу департамента транспорта и дорожного хозяйства

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Прокуратура Ольгинского района Приморского края совместно со специалистами дорожного надзора ГИБДД проверила техническое состояние моста через реку Аввакумовка, расположенного на 30-м километре автодороги «300 км – Фурманово», после тайфунов «Немтеун» и «Лайонрок», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения. Установлено, что данный мост находится в аварийном состоянии.

Между тем, это единственный путь въезда и выезда в село Фурманово Ольгинского района, по которому граждане осуществляют выезд в административный центр - поселок Ольга - где расположены объекты первой необходимости (центральная районная больница, аптеки, банки, продовольственные магазины и прочее).

Этот мост является переправой не только для жителей поселка, но и для спецтранспорта особой важности - пожарной охраны, скорой помощи, полиции. Возможность альтернативного проезда отсутствует.

Владельцем автодороги «300 км - Фурманово» является департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с исковым заявлением о возложении на департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обязанности привести мост в надлежащее техническое состояние, соответствующее требованиям безопасности дорожного движения.

Первореченским районным судом города Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что бремя содержания моста возложено на Департамент. Приморский краевой суд оставил без изменения решение районного суда, возложив на ответчика обязанность в течение 2 месяцев привести аварийный мост в надлежащее техническое состояние: устранить смещение бетонных опор по вертикали, а также отсыпать стыки и подъездные пути к мосту.