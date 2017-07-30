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Полуразрушенный мост уже год пугает приморцев

​Жители региона продолжают рассказывать правду об аварийных мостах
Фото: Wallpaper Abyss - Alpha Coders Фото: Wallpaper Abyss - Alpha Coders
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

Жители Приморья продолжают рассказывать правду об аварийных мостах: на этот раз в Сети появилась информация о мосте, соединяющем старую часть поселка Сибирцево, сообщает РИА VladNews. Уже больше года мост находится в аварийном состоянии и наводит ужас на местных жителей. Накануне по нему запретили движение рейсовых автобусов. Тем не менее, этот мост остается необходимостью для перевозки топлива для котельной: здесь ездят 10-тонные самосвалы. Кроме того, мост - это единственный путь для многих людей на работу и в поликлинику, а также для отправки детей в детские сады.

Напомним, недавно суд обязал администрацию Приморья привести в порядок аварийный после «Лайонрока» мост в Ольгинском районе.

Фото: Инстаграм

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