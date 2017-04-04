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Мост в Приморье обрушился из-за весеннего таяния грунта

Планируется провести планово-предупредительный ремонт
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Обследование аварийного моста проведут в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию. Сейчас одна полоса движения на аварийном участке трассы Владивосток - Находка перекрыта. 

Ранее агентство уже сообщало о том, что от опоры моста откололся кусок конструкции. Не первый год мост в поселке Домашлино находится в аварийном состоянии. Кроме того, перед въездом на мост находится знак, свидетельствующий об ограничении нагрузки до15 тонн. 

Сотрудники обслуживающей компании уже успели отметить, что причиной частичной деформации объекта стало весеннее таяние грунта. 

В результате случившегося было принято решение перекрыть одну полосу движения. Проезд большегрузов по мосту и вовсе запрещен. Всех водителей габаритных авто разворачивают и отправляют в объезд. Сейчас специалисты определят, какие меры принять для обеспечения нормального проезда транспорта. Планируется провести планово-предупредительный ремонт. 

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