В Приморье рухнул очередной мост

Дорожники обустраивают временный проезд в обоим отрезанным от цивилизации поселкам

Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники дорожных служб обустраивают временный проезд у поврежденного моста в Яковлевском районе Приморского края. Обрушение части пролетного строения конструкции было вызвано проездом перегруженного лесовоза в пятницу, 15 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. В результате повреждения пролетов железобетонного моста, движение всех видов транспорта по нему временно приостановлено. В краевом учреждении по делам ГО и ЧС уточнили, что подвоз школьников к домам с мест учебы был обеспечен, продукты питания для населения имеются в достаточном количестве.

Сооружение на автодороге Николо-Михайловка – Загорное обеспечивает сообщение с селами Загорное и Краснояровка с общей численностью населения 100 человек. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства края объяснили, что временный проезд к этим населенным пунктам будет восстановлен в ближайшее время:

«Также написано заявление в правоохранительные органы по поводу привлечения к ответственности водителя лесовоза», – добавили в департаменте.

Напомним, обрушения мостов в Приморском крае не редкость:

В апреле обрушился мост в поселке Домашлино на участке трассы Владивосток - Находка (официально заявленная причина деформаций - таяние льда в грунте);

В конце апреля забили тревогу об аварийном мостовом переходе жители города Артем (обвинив администрацию города в халатности);

В мае жители многострадального села Кроуновка Уссурийского ГО оказались во время наводнения отрезанными из-за затопления моста; в итоге, мост все же был частично разрушен, и дорожникам пришлось его ремонтировать;

В июле прокуратура и два суда обязали администрацию региона привести в порядок разрушенный еще в августе 2016 года тайфуном "Лайонрок" мост ччерез реку Аввакумовка;

В конце июля тревогу об опасном мосте стали бить уже жители поселка Сибирцево;

В начале августа из-за лесовоза рухнула часть моста в селе Таежка Анучинского района;

Во время ливня в августе в селе Тихое Надеждинского района местный мост просто смыло водой.