По факту проседания пролетов на мосту в Приморье проводится проверка

На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

По факту проседания трех пролетов моста, расположенного на 50 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный, проводится проверка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Напомним, происшествие случилось еще вчера. Мост через реку Лобога частично провис. В результате одна полоса движения была полностью перекрыта. Как стало известно корреспонденту агентства, сейчас по мосту разрешают двигаться только легковым автомобилям, для большегрузов проезд полностью закрыт с возможностью объезда через Партизанск.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.