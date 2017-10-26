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Еще одну плиту аварийного моста в Приморье повело

Водителей разворачивают в обратную сторону
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Аварийный мост через реку Лобога вот-вот рухнет. Еще одну плиту конструкции повело, сообщает корреспондент РИА VladNews. Сейчас проезд по мосту полностью перекрыт для любого вида транспортных средств. Автолюбители разворачиваются и едут в объезд.

Напомним, происшествие случилось еще вчера. Мост через реку Лобога частично провис. В результате одна полоса движения была полностью перекрыта. Ранее сообщалось, что по мосту разрешают двигаться только легковым автомобилям, для большегрузов проезд полностью закрыт с возможностью объезда через Партизанск. По обновленной информации от источника агентства стало известно, что сейчас движение по мосту полностью закрыто для любого вида транспортных средства. Кроме того, еще одну плиту конструкции повело, что может стать причиной скорого обрушения моста. Корреспондент РИА Vladnews следит за развитием событий.

Уже с ночи ведутся работы по отсыпке проездавозле провалившегося моста.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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