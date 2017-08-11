​Петр Ханас: В Приморье, как в известной песне Утесова...

Приморский политолог - в интервью РИА VladNews

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Приморский политолог Петр Ханас в интервью РИА VladNews оценил политическую обстановку в крае накауне выборов.

- Пётр Дмитриевич, как Вы оцениваете общую политическую обстановку в Приморье?

- В Приморье, как в известной песне Утесова: «Все хорошо, прекрасная маркиза!»...

- Это как?

- Все хорошо за исключением пустяка, а дальше вы знаете…. Я бы, конечно, слово пустяк взял в кавычки и в данном случае написал его как имя собственное, с большой буквы.

В строго политологическом смысле политическая обстановка - это сложное, многогранное явление, обусловленное комплексом объективных экономических, политических, социальных, и субъективных - идеологических, личностных и прочих факторов жизни. Обстановка опосредована событиями и состоянием институтов. Политические институты еще до конца не сложились.

За последний месяц основными событиями в политической сфере края являлись:

арест вице-губернатора Евгения Вишнякова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении полномочий; задержание главы администрации Уссурийска Евгения Коржа; представление прокуратуры губернатору Владимиру Миклушевскому о применении мер юридической ответственности в отношении 150 чиновников исполнительной власти, в том числе 13 руководителей и 17 их заместителей, представивших неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, арест бывшего главы департамента здравоохранения, бывшего руководителя медицинского центра Дальневосточного федерального университета Олега Бубнова, обвиняемого по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, и т.д.

В социально-экономической сфере: разрушительные последствия циклона на территории Приморья; сбор подписей жителей поселка Славянка, курортной зоны на юге Приморья, против строительства угольного терминала; вспышка кишечной инфекции в детском лагере “Седанка”.

Я не случайно привел модель песни Утесова. Что бы ни происходило на территории Приморья, либо это арест чиновников, либо гибель людей, тот, кто стоит у телефона (каналов коммуникации с центром) транслирует абсолютную стабильность и подконтрольность территории. При этом никто не несет ответственности за происходящее. Как следствие подрывается институт доверия к власти. Хотя специалистам абсолютно понятно, что Приморье это регион со слабой социально-политической устойчивостью. Регион, в котором эпоха Миклушевского заканчивается. Это факт. Факт, не зависящий от того, сколько времени еще он будет занимать должность губернатор. И, это оказывает влияние на региональные и местные элиты, на бизнес и общество в целом.

- Какое влияние оказывают выборы на внутриполитический расклад региона?

- Пока никакого. Наверняка мы что-то увидим по результатам выборов. Выборы в городские и муниципальные Думы являются индикатором устойчивости губернатора. Губернатору важно посадить в кресла глав городских округов и муниципальных районов своих людей. Людей подконтрольных и послушных. Никто сейчас не думает об эффективности. Никто сейчас не создает никакого образа будущего, поскольку никто не работает с настоящим. Наблюдается некоторая театрализованность процесса. Население это чувствует и отторгает. Отторгает, поскольку, население нуждается в действенности власти и реальной борьбе. При этом власть нуждается в легитимности. Губернатор по результатам выборов стремиться усилить свою легитимность. Не все эксперты с этим согласны. Некоторые говорят, что посредствам местных выборов нельзя увеличить легитимность губернатора. Но, на мой взгляд, это не правильно, поскольку если вы на территории стремитесь реализовать важные социально-экономические проекты, то вам нужна законная власть, пользующаяся высоким уровнем поддержки. В противном случае, вы эти социально-экономические планы не реализуете. Просто в их реализации никто участвовать не будет.

Населению нужна деятельная и подотчетная власть. Власть, которая будет быстро бегать, и решать проблемы населения. Власть ответственная и не коррупционная. Скажите мне, имеет ли право чиновник, не пользующийся высоким уровнем доверия и не имеющий достаточной легитимности назначать своих представителей на руководящие должности органов местного самоуправления? У нас ведь главы ключевых городов края будут выбираться депутатами с подачи губернатора. Какую власть мы получим в результате? Ответ, в общем-то, очевидный.

- Буквально месяц остался до проведения ВЭФ, однако в городе не ощущается подготовка к мероприятию. Да и что говорить, как-то раскрученный маховик темы развития Дальнего Востока в последние месяцы подутих. С чем это связано? Или это объективное положение дел, при котором медиаэффект отходит на второй план?

- Если говорить честно, то никогда подготовка к проведению ВЭФ в городе не ощущалась.Но тут дело не в этом. Дело в том, что не раскручиваются истории успехов в Приморье. Успехи, на самом деле есть, но они не связаны с деятельностью губернатора. И тут мы видим эффект все той же пресловутой легитимности. Все, чтобы не заявлял губернатор, вызывает только раздражение. Да и проекты не запустились на полную мощность, все еще на стадии становления. При этом надо отдать должное губернатор делает все, что предписано законами о ТОР и СПВ. Просто в свое время позитивные ожидания населения от деятельности губернатора были сильно раздуты, а теперь информационный пузырь лопнул, и король остался ни с чем.

Все успехи механизмов опережающего развития, так или иначе, связаны с деятельностью Правительства РФ и полпреда в ДФО Юрия Петровича Трутнева. Конечно, не все проходит гладко. Но на Дальнем Востоке сейчас уже запущены 17 предприятий в ТОРах, вложено 30 млр. рублей, до конца года планируется запустить 44 предприятия и 137 млрд. рублей инвестиций. При этом надо помнить, что вся история с ТОРами началась только полтора года назад. Это небольшой срок, поскольку надо разработать проектную документацию, построить предприятия. Мы же уже сейчас ждем реальных изменений.

Надо отметить, что проекты ТОРов лучше развиваются в Хабаровском крае, чем в Приморье. На мой взгляд, команда губернатора в Хабаровском крае значительно профессиональней. Там политические инструменты работают на экономический базис. У нас на раздувание информационного пузыря, который давно уже лопнул, поскольку никто уже не верит этой власти. А если региональной власти не верит население, почему вдруг ей должен поверить инвестор?

- Сегодня в целом правительством подготовлено, а президентом подписано 12 законов, которые улучшают инвестиционный климат на Дальнем Востоке, совершенно разных – о тарифах, об упрощённом оформлении визы и так далее. Ну, тема инвестиций в целом - не единственная проблема. Буквально на днях край вновь затопило после очередного тайфуна. Уже становится закономерностью. Не сделали работу над ошибками?

- Я уже говорил. Нет ответственной власти. Никто не несет ответственность за гибель людей. Все делается задним числом. Задним числом переводятся деньги на строительство мостов и дорог, задним числом снимаются со своих должностей ответственные вице-губернаторы. И никто при этом вроде бы не виноват. Это, мол, все стихия и нерадивые чиновники на местах.

- Нельзя не отметить, что за неделю до этого был арестован вице-губернатор по делам ГО и ЧС Евгений Вишняков. Помимо него уголовное дело возбудили против главы Уссурийска, а ранее других представителей близкого окружения губернатора. Что происходит с командой губернатора?

- Что можно сказать? Свита делает короля. Какая команда, такой и губернатор. Сам же их выбирал и сам назначал.

Волна декриминализации действительно захлестнула Приморье, но инициатором этого является не губернатор, а силовые структуры. Если я прав, то на очереди сам губернатор.

- В этой связи стоит напомнить, что под волну декриминализации попал и глава Владивостока, дело которого по-прежнему вызывает много вопросов. Как Вы думаете, удалось ли команде главы стабилизировать политическую ситуацию и продолжить нормальную деятельность администрации?

- Пушкареву под конец своего управления городским хозяйством удалось создать хорошо работающую систему управления. Это и спасает ситуацию. Но в целом работа администрации идет под постоянным прессингом администрации края, это не может не мешать нормальной работе.

- Насколько известно, Дальневосточный консалтинговый центр в августе проводил исследование по оценке деятельности команды Игоря Пушкарёва и общего отношения жителей к персоне главы.

- Мы регулярно с 2004 года проводим мониторинг деятельности органов власти во Владивостоке. Конечно, в сравнении с декабрем 2015 года, когда оценки деятельности мэра стали явно превышать показатели губернатора, Пушкарев потерял. Но в целом ему удается оставаться на слуху, привлекать к себе внимание. Население города считает арест и удержание главы под арестом надуманным и не справедливым. Более 50% взрослого населения города поддерживают Игоря Пушкарева в его стремлении доказать свою невиновность. Не менее 30% считают арест главы политическим заказом. Конечно, за время нахождения главы под стражей оценки ситуации в городском хозяйстве потеряла набранный темп, но по-прежнему есть явный запрос на развитие города.

На фокус-группах люди часто вспоминают проекты Игоря Пушкарева. Жители Эгершельда, например, очень заинтересованы в проекте ВКАД, который, по их мнению, мог бы разгрузить дороги. Многие хорошо помнят, как при Пушкареве стали развиваться малые художественные формы, появляться самобытные тематические скульптуры, места отдыха и массового спорта, город стал привлекательным для туристов и более комфортным для населения. Экспертные интервью показывают, что проекты Пушкарева были достаточно живучими. Думаю, все дело в том, что у Игоря Пушкарева было ясное виденье будущего города. Будущее, которое сейчас пытаются отобрать и перекроить на свой лад.

- Получается, спустя год Игорь Пушкарёв сохранил свои позиции, что порой не удаётся многим политикам, находящимся на свободе. И всё-таки, возвращаясь к теме выборов, ваш прогноз по результатам голосования депутатов Думы Владивостока?

- Ну, не все так просто. Скорее для населения Игорь Пушкарев остается последним избранным главой города, и главой к которому население относится не безразлично. Думаю, что если бы Пушкарев вернулся в кресло главы, то он бы имел мощную поддержку населения в социально-экономических планах развития города. И это стала бы прорывом для Владивостока. Более того, даже если бы он просто вернулся со снятыми с него обвинениями, то уже только это могло бы поменять непростую карму Владивостока.

Что касается выборов Думы, то результаты не могут быть лучше, чем в 2012 году. Просто нет для этого оснований. Даже технологически уже ничего изменить нельзя. Можно только сказать, что результаты хорошие и в этом заслуга губернатора. Но давайте посмотрим….