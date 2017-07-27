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Источник: Задержан глава Уссурийска

По непроверенным данным, интерес следствия к нему связан с вице-губернатором Вишняковым
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Дело вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, информация о задержании которого появилась накануне (наряду с неофициальной информацией о его отставке) обещает стать "парным": появились и данные о задержании в тот же день главы Уссурийского городского округа Евгения Коржа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По неподтвержденным данным, на главу Уссурийского ГО заведено уголовное дело, связанное с нарушениями при строительстве молодежного микрорайона "Радужный" (строился по программе "Жилье для российской семьи"): якобы здесь дома не стали подключать к магистральному газопроводу, а предложили людям альтернативу – покупку за свой счет сжиженного бутана-пропана.

Впрочем, как отметил один из жителей Уссурийска, "На Сахпоселке отключают газ в рамках газифицирования Приморья. Говорят, с его (Евгения Коржа - прим.ред.) подачи".

По неофициальной информации, Евгений Коржа сейчас находится под стражей.

Кроме того, по непроверенной информации, Евгений Вишняков заинтересовал следствие тоже в связи с нарушениями в микрорайоне "Радужный": якобы, он увеличил стоимость газификации в контракте на более чем 50 миллионов рублей.

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