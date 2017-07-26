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Источник: Задержан очередной вице-губернатор Приморья

Евгений Вишняков попал в поле зрения силовиков?
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

В СМИ Приморского края появилась информация об обысках в здании администрации региона, а также задержании вице-губернатора региона Евгения Вишнякова, сообщает корреспондент РИА VladNews. Информацию о задержании подтверждает источник агентства в правоохранительных органах. А вот официальные правоохранительные структуры (СУ СК и УМВД), а также администрация Приморского края опровергают эти сведения.

Отметим, что Евгений Вишняков курирует вопросы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По непроверенным данным, интерес силовиков связан с энергетикой и Уссурийском. 

Отметим, что в апреле 2017 года Евгению Вишнякову были поручены вопросы ликвидации ЧС в регионе. 

- Я очень доволен работой своего заместителя Евгения Вишнякова, особенно он доказал эффективную работу в период ликвидации последствий тайфуна “Лайонрок“. По моему поручению теперь он займётся выстраиванием эффективной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае. Особенно важно начать эту работу сейчас, при вхождении территории в активную фазу паводкового и пожароопасного периодов, – заявил губернатор несколько месяцев назад.

Напомним, ранее правоохранительными органами были арестованы вице-губернаторы Сергей Сидоренко и Олег Ежов.

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