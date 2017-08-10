В Хасанском районе восстановлено электроснабжение 19:20, 10 августа В Хасанском районе восстановлено электроснабжение
Гостей ВЭФ угостят фуагра, шашлыками и вином 18:48, 10 августа Гостей ВЭФ угостят фуагра, шашлыками и вином
Ремонт на Золотом мосту начнется сегодня ночью 18:25, 10 августа Ремонт на Золотом мосту начнется сегодня ночью
Новостная лента
Август, 10 четверг
19:30
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
19:30
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
19:30
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
19:20
В Хасанском районе восстановлено электроснабжение
18:48
Гостей ВЭФ угостят фуагра, шашлыками и вином
18:25
Ремонт на Золотом мосту начнется сегодня ночью
18:06
Илья Лагутенко рассказал, чему научился V-Rox за пять лет
17:51
В пятницу Владивосток окутает туман и морось
17:49
За сутки на дорогах Приморья произошло 77 аварий
17:40
Владивостокский силач поставил новый рекорд Фото
17:38
Чтобы продать дом приморцу пришлось заплатить алименты
17:27
Пункт сбора гуманитарной помощи в Приморье свёрнут
17:16
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
17:10
Заместитель Миклушевского остается в СИЗО
17:05
К Приморью вновь приближается мощный циклон Фото
16:53
Приморский журналист: Чем Россия ответит на санкции США?
16:40
Спасатели оказали помощь мужчине, оказавшегося на дереве, во время стихии
16:29
Сквер им. Игнатьева официально вернули Владивостоку
16:18
Ночью во Владивостоке был задержан грабитель на месте преступления
16:16
Сомнительными морскими деликатесами торговали во Владивостоке
16:06
Комиссия по делам несовершеннолетних по Советскому району администрации Владивостока рассмотрела 12 протоколов
15:55
Театр им. М. Горького приготовил сюрприз для юных владивостокцев
15:43
Жителей Арсеньева атакуют бездомные собаки Эксклюзив
15:32
Приморье — в воде: История одной деревни Видео
15:20
Женщина из Владивостока отправила своего сына гулять на проезжую часть
15:08
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали три человека Фото
14:57
Во Владивостоке работают эвакуаторы
14:46
Сводка МЧС: последствия тайфуна в Приморье
14:34
В Приморье за сутки потушили восемь пожаров
14:23
Нерадивая мать из Владивостока допилась до потери сознания, оставив маленьких детей одних дома
14:10
ФК «Луч-Энергия» покинул «зону вылета»
14:00
За прошедшие сутки во Владивостоке произошло 80 ДТП
13:47
Владивосток — Харбин: города-побратимы сошлись в баскетбольном матче Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4179 (118) от 10 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Темпы не снижать, качество соблюдать
Стихия в Приморье собирает жертвы
Стражи порядка зовут на зарядку
Понаехавших стало меньше
Интуристы начали получать электронные визы для въезда в Россию
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Гостей ВЭФ угостят фуагра, шашлыками и вином

​Участие в третьем Восточном экономическом форуме обойдется казне в 15 миллионов рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Участие в третьем Восточном экономическом форуме обойдется федеральной казне в 15 миллионов рублей

Гостей угостят фуагра, шашлыками и вином на площадке ТОР «Надеждинская»

На участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, Корпорацией развития Дальнего Востока будет выделено 15 миллионов рублей. На изготовление видеороликов о свободном порте Владивосток, сувенирной и полиграфической продукции и фотосъёмки уйдет большая часть средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА REGNUM.

Изготовление видеороликов о свободном порте Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и об их резидентах будет стоить более чем 6 миллионов рублей, промо-персонал обойдется в 500 тысяч рублей, фотосъёмка и баннерная реклама — 1,6 миллиона рублей, сувенирная и полиграфическая продукция — 3 миллиона рублей, выставочная экспозиция выйдет в сумму 700 тысяч рублей.

В 760 тысяч рублей обойдется аренда шатра под фуршет. Еда и напитки, которые будут вкушать 60 гостей ВЭФ - 880 тысяч рублей. В меню планируется - сырное ассорти и ассорти из морепродуктов, несколько видов фуагра, шашлыков, апельсиновая утка под абриковосо-сливочным соусом и три вида вина.

А стоимость организации тура по площадке ТОР «Надеждинская» - 3,2 миллиона рублей.

ООО «Айсберг» получит все необходимые средства на выполнение поставленных целей. Участие КРДВ в третьем ФЭВ будет производиться из средств федеральной казны.

Министерство промышленности и торговли РФ потратит на участие в ВЭФ 12,5 миллионов рублей, министерство сельского хозяйства — 18 миллионов рублей, федеральное агентство по туризму свыше 11,2 миллионов рублей, а министерство природы РФ — 50 миллионов рублей.

ВЭФ, ТОР «Надеждинская», КРДВ, Министерство промышленности и торговли РФ, министерство сельского хозяйства, федеральное агентство по туризму, министерство природы РФ, Владивосток, Приморье, федеральная казна.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Заместитель Миклушевского остается в СИЗО
17:10, 10 августа 2017 Заместитель Миклушевского остается в СИЗО

​Приморский краевой суд оставил без изменения апелляцию защиты вице-губернатора Евгения Вишнякова

Приморский журналист: Чем Россия ответит на санкции США?
16:53, 10 августа 2017 Приморский журналист: Чем Россия ответит на санкции США?

Соединенные Штаты начали очередную политическую войну против России

Строитель Золотого моста признан банкротом
13:33, 10 августа 2017 Строитель Золотого моста признан банкротом

По решению уголовного дела Виктор Гребнев должен Сбербанку 835 миллионов рублей

Доллар будет падать до конца августа
10:25, 10 августа 2017 Доллар будет падать до конца августа

Где во Владивостоке выгодно приобрести иностранные валюты?

Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР
22:26, 09 августа 2017 Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР

В ходе встречи обсуждалась также возможность активизации совместных контактов

Во Владивостоке никак не начнется суд по делу бывшего вице-губернатора
17:28, 09 августа 2017 Во Владивостоке никак не начнется суд по делу бывшего вице-губернатора

Предварительное слушание по делу Сергея Сидоренко было перенесено

Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре
17:08, 09 августа 2017 Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре

Следственный комитет возбудил уголовное дело против чиновников администрации края