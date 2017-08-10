Гостей ВЭФ угостят фуагра, шашлыками и вином

​Участие в третьем Восточном экономическом форуме обойдется казне в 15 миллионов рублей

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Участие в третьем Восточном экономическом форуме обойдется федеральной казне в 15 миллионов рублей

Гостей угостят фуагра, шашлыками и вином на площадке ТОР «Надеждинская»

На участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, Корпорацией развития Дальнего Востока будет выделено 15 миллионов рублей. На изготовление видеороликов о свободном порте Владивосток, сувенирной и полиграфической продукции и фотосъёмки уйдет большая часть средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА REGNUM.

Изготовление видеороликов о свободном порте Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и об их резидентах будет стоить более чем 6 миллионов рублей, промо-персонал обойдется в 500 тысяч рублей, фотосъёмка и баннерная реклама — 1,6 миллиона рублей, сувенирная и полиграфическая продукция — 3 миллиона рублей, выставочная экспозиция выйдет в сумму 700 тысяч рублей.

В 760 тысяч рублей обойдется аренда шатра под фуршет. Еда и напитки, которые будут вкушать 60 гостей ВЭФ - 880 тысяч рублей. В меню планируется - сырное ассорти и ассорти из морепродуктов, несколько видов фуагра, шашлыков, апельсиновая утка под абриковосо-сливочным соусом и три вида вина.

А стоимость организации тура по площадке ТОР «Надеждинская» - 3,2 миллиона рублей.

ООО «Айсберг» получит все необходимые средства на выполнение поставленных целей. Участие КРДВ в третьем ФЭВ будет производиться из средств федеральной казны.

Министерство промышленности и торговли РФ потратит на участие в ВЭФ 12,5 миллионов рублей, министерство сельского хозяйства — 18 миллионов рублей, федеральное агентство по туризму свыше 11,2 миллионов рублей, а министерство природы РФ — 50 миллионов рублей.

ВЭФ, ТОР «Надеждинская», КРДВ, Министерство промышленности и торговли РФ, министерство сельского хозяйства, федеральное агентство по туризму, министерство природы РФ, Владивосток, Приморье, федеральная казна.