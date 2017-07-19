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Политика и экономика

Губернатор Приморья ответит за крупный коррупционный скандал в администрации края

Полторы сотни чиновников попались на утаивании денег и имущества
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

150 чиновников администрации Приморья попали в крупный коррупционный скандал: в ходе проверки прокуратура региона обнаружила, что в течение 2014-2017 годов 150 гражданских служащих скрывали от налоговой в своих ежегодных декларациях в общей сложности 8 транспортных средств, 4 объекта недвижимости, около 200 банковских счетов и доход на общую сумму более 8 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

По итогам прокурором края Сергеем Бессчасным внесено представление губернатору края Владимиру Миклушевскому, поставлен вопрос о применении мер юридической ответственности в отношении гражданских служащих, совершивших коррупционные правонарушения.

Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле в прокуратуре края.

Так, установлено, что в нарушение статьи 8 ФЗ «О противодействии коррупции» тринадцатью руководителями органов исполнительной власти края и семнадцатью их замами были представлены неполные и недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014-2016 годы: они умолчали о наличии в собственности 1 транспортного средства, об открытых более 40 банковских счетах, денежных средствах на сумму более 1,8 миллиона рублей (с учетом не отраженных доходов и денежных средств, находившихся на банковских счетах).

Также проверяющие установили, что в 2015-2017 годах более чем 120 государственными гражданскими служащими департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей края представлены неполные, недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Не отражены сведения о наличии в собственности 7 транспортных средств, 4 объектов недвижимости, об открытых более 150 банковских счетах, денежных средствах на сумму свыше 6,3 млн рублей (с учетом не отраженных доходов и денежных средств, находившихся на банковских счетах).

Также 18 государственными гражданскими служащими этого департаментами были занижены доходы, полученные от продажи транспортных средств.

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