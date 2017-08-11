Подобных разрушений Хасанский район еще не знал

Пострадавшим оказывают помощь

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

- К сожалению, подтвердились опасения о гибели одной из жительниц Занадворовки, - сообщила корреспонденту РИА VladNews пресс-секретарь администрации Хасанского района Ольга Куличенко. – Спасатели наши ее тело. Причем достаточно далеко от того места, где ее накрыло мощным потоком воды, когда она вместе с семьей двигалась в сторону эвакуационного пункта.

И вообще потоки, скатывающейся с сопок воды, оказались на редкость стремительными и опасными. Никто из старожилов подобного не припомнил. Представляете, некоторые селяне ночью просыпались от вырывавшихся из погребов и подполий неожиданных фонтанов, моментально заполнявших паводком все строение.

Всего пострадало 857 домовладений. У некоторых разрушены подворья, снесены огороды, повалены заборы. К примеру, в селе Филипповка воды с сопок унесла с собой урожай по всему селу. Сейчас местные власти мобилизовали все силы и оказывают максимальную помощь пострадавшим. Созданы комиссии по оценке ущерба. Только в одном Барабаше сразу пять групп производят подворовый обход разрушенных хозяйств, а их там свыше пятисот. Значительную помощь администрации и местному населению оказывают спасатели из Владивостока, Хабаровска и Биробиджана. Проблем много, но все они решаемы. Может для преодоления каких-то из них понадобится больше времени. Но пусть люди знают – помощь дойдет до каждого.