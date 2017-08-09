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Политика и экономика

Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре

Следственный комитет возбудил уголовное дело против чиновников администрации края
Фото: Вилитарий Филатов Фото: Вилитарий Филатов
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский получил прокурорское представление по делу Приморского театра оперы и балета: оно было внесено с целью устранения существенных нарушений, выявленных в ходе проверки законности отчуждения имущества театра в пользу департамента земельных и имущественных отношений региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Генпрокуратуры в ДФО.

После проверки поступивших от прокуратуры материалов по данному делу СУ СК Приморья возбудило уголовное дело в отношении чиновников администрации региона - по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ход и результаты расследования этого дела поставлены на контроль прокуратуры края.

Так, во время проверки выяснилось, что в 2015 году, в нарушение законодательства, распоряжениями департамента земельных и имущественных отношений Приморского края все имущество, находившееся в оперативном управлении Приморского театра оперы и балета, было изъято и закреплено на праве оперативного управления за департаментом культуры края. После администрация Приморского края передала Мариинскому театру в безвозмездное пользование всё имущество Театра оперы и балета.

Такие действия привели к невозможности осуществления учреждением уставной деятельности, а также удовлетворения требований его кредиторов, в том числе установленных судебными актами.

При этом администрацией края решение о ликвидации учреждения принято в марте 2017 года уже после изъятия имущества. 

Напомним, ранее Генпрокуратура России сообщила, что долг Приморского театра оперы и балета по 21 исполнительному листу, выданному судами Приморья, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, составляет 86,7 миллиона рублей. Однако, как конкретизировали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по приморскому краю, прокуратура имела в виду только иски от юрлиц. Иски к театру предъявляли и физические лица - на сумму почти в 19 миллионов рублей.

Отметим, что, в середине мая экс-директора Приморского театра оперы и балета Антона Лубченко признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Первомайский суд Владивостока назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Весь ущерб – более двух с половиной миллионов рублей – дирижер погасил и вину полностью признал.

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