Приставы: Приморский театр оперы и балета должен более 105 миллионов рублей

На исполнении - более 50 листов как в пользу юрлиц, так и в пользу физических лиц

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

На самом деле, Приморский театр оперы и балета должен по более чем 50 исполнительным листам более 100 миллионов рублей. Об этом корреспонденту РИА VladNews рассказали в пресс-службе УФССП Приморского края.

- В службе судебных приставов Приморского края на исполнении находится более 50 исполнительных производств. Долг театра и перед юридическими, и перед физическими лицами суммарно составляет 105,5 миллионов рублей, - рассказал представитель ведомства. - Чтобы взыскать эту задолженность, нужно, чтобы денежные средства поступали на расчетный счет организации (откуда они бы автоматически списывались в счет погашения долга). Либо нужно, чтобы было имущество. У театра нет ни средств на счету, ни имущества.

Напомним, ранее Генпрокуратура России сообщила, что долг Приморского театра оперы и балета по 21 исполнительному листу, выданному судами Приморья, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, составляет 86,7 миллиона рублей. Однако, как конкретизировали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по приморскому краю, прокуратура имела в виду только иски от юрлиц. Иски к театру предъявляли и физические лица - на сумму почти в 19 миллионов рублей.

Необходимо отметить, что департамент земельных и имущественных отношений Приморского края в 2015 году нарушил ГК РФ, изъяв и закрепив находившееся в управлении театра имущество за департаментом культуры. После администрация Приморского края передала Мариинскому театру в безвозмездное пользование всё имущество Театра оперы и балета.

На данный момент материалы об этом переданы в Следственный комитет Приморья для принятия дальнейшего процессуального решения.

Напомним, в середине мая экс-директора Приморского театра оперы и балета Антона Лубченко признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Первомайский суд Владивостока назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Весь ущерб – более двух с половиной миллионов рублей – дирижер погасил и вину полностью признал.

Сам Антон Лубченко вернулся в Санкт-Петербург.