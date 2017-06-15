Приставы: Приморский театр оперы и балета должен более 105 миллионов рублей 15:43, 15 июня Приставы: Приморский театр оперы и балета должен более 105 миллионов рублей (Эксклюзив)
Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду 15:22, 15 июня Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье 14:05, 15 июня Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье
Новостная лента
Июнь, 15 четверг
15:52
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
15:52
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
15:43
Приставы: Приморский театр оперы и балета должен более 105 миллионов рублей Эксклюзив
15:33
Доходы и расходы сферы ЖКХ в Приморье в 2017 году выросли
15:22
Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
15:12
В Приморье обнаружены две фирмы-«однодневки»
15:04
Во Владивостоке задержана крупная партия канцерогенного арахиса
14:54
Организатор группы «черных лесорубов» в Приморье ждет суда за рубку в промышленных масштабах
14:41
В среду во Владивостоке произошло 66 аварий Эксклюзив
14:32
Жительнице Приморья грозит до 15 лет колонии за наркоторговлю
14:27
На Набережной во Владивостоке вместо белья будут сушить фотографии Фото
14:16
​Владивосток признан «Лучшим городом Земли»
14:05
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье
13:53
Приморец решил «помыться» прямо в фонтане Видео
13:42
Ревнивая девушка проколола шины авто своего бывшего в Приморье
13:39
Девочке из Приморья нужна помощь в покупке билета для поездки на лечение Фото
13:31
Сельское хозяйство Приморья: больше мяса и меньше яиц
13:22
Жительница Владивостока неудачно сходила в местный супермаркет Фото
13:11
Во Владивостоке завершилось мероприятие ГАИ «Тонировка»
12:56
Во Владивостоке пройдет второй этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge»
12:50
В акватории Владивостока обнаружено кладбище затонувших кораблей
12:43
Алексей Воронин открывает персональную выставку
12:34
В РФ будут появляться «зеленые» рабочие места
12:26
Раскрыт новый секрет обыкновенной простуды
12:14
Доказано существование звезды-близнеца у Солнца
11:54
Загадочно пропавшая в Приморье девушка вернулась домой Эксклюзив
11:53
Международный арт-проект представят во Владивостоке
11:41
Владивосток активно готовится к осени и ВЭФ Эксклюзив
11:34
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
11:22
Третий этап RDS пройдет в Приморье
11:11
​В открытых прудах Приморского океанариума появились парчовые карпы
11:04
За сутки в Приморье потушили шесть пожаров
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4147 (86) от 15 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ликбез от финансистов: новые вызовы для потребителей
Под обаянием Безрукова
Во Владивостоке появился Цветочный город
Японская бизнес-миссия едет на Дальний Восток
Кожевенное производство стартует через три года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Приставы: Приморский театр оперы и балета должен более 105 миллионов рублей

На исполнении - более 50 листов как в пользу юрлиц, так и в пользу физических лиц
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

На самом деле, Приморский театр оперы и балета должен по более чем 50 исполнительным листам более 100 миллионов рублей. Об этом корреспонденту РИА VladNews рассказали в пресс-службе УФССП Приморского края.

- В службе судебных приставов Приморского края на исполнении находится более 50 исполнительных производств. Долг театра и перед юридическими, и перед физическими лицами суммарно составляет 105,5 миллионов рублей, - рассказал представитель ведомства. - Чтобы взыскать эту задолженность, нужно, чтобы денежные средства поступали на расчетный счет организации (откуда они бы автоматически списывались в счет погашения долга). Либо нужно, чтобы было имущество. У театра нет ни средств на счету, ни имущества.

Напомним, ранее Генпрокуратура России сообщила, что долг Приморского театра оперы и балета по 21 исполнительному листу, выданному судами Приморья, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, составляет 86,7 миллиона рублей. Однако, как конкретизировали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по приморскому краю, прокуратура имела в виду только иски от юрлиц. Иски к театру предъявляли и физические лица - на сумму почти в 19 миллионов рублей.

Необходимо отметить, что департамент земельных и имущественных отношений Приморского края в 2015 году нарушил ГК РФ, изъяв и закрепив находившееся в управлении театра имущество за департаментом культуры. После администрация Приморского края передала Мариинскому театру в безвозмездное пользование всё имущество Театра оперы и балета.

На данный момент материалы об этом переданы в Следственный комитет Приморья для принятия дальнейшего процессуального решения.

Напомним, в середине мая экс-директора Приморского театра оперы и балета Антона Лубченко признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Первомайский суд Владивостока назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Весь ущерб – более двух с половиной миллионов рублей – дирижер погасил и вину полностью признал.

Сам Антон Лубченко вернулся в Санкт-Петербург.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Сельское хозяйство Приморья: больше мяса и меньше яиц
13:31, 15 июня 2017 Сельское хозяйство Приморья: больше мяса и меньше яиц

Динамика производства сельхозпродукции в регионе за первые 5 месяцев 2017 года

Политтехнолог губернатора Приморья останется в СИЗО до середины августа
10:41, 15 июня 2017 Политтехнолог губернатора Приморья останется в СИЗО до середины августа

Илье Спокойнову-Митькину продлена мера пресечения в виде заключения под стражу

Квоты на 4 тысячи тонн приморских крабов продали на аукционе в Москве
17:42, 14 июня 2017 Квоты на 4 тысячи тонн приморских крабов продали на аукционе в Москве

Добыча начнется 1 сентября

Во Владивостоке может появиться представительство провинции Хэйлунцзян
15:41, 14 июня 2017 Во Владивостоке может появиться представительство провинции Хэйлунцзян

КНР играет ведущую роль во внешнеторговом обороте Приморья с более чем 50% от общего объема

Владивостокский депутат обжалует решение суда
15:31, 14 июня 2017 Владивостокский депутат обжалует решение суда

Так как считает его необоснованным

Во Владивостоке появится новый культурный центр и парк семейного отдыха
10:52, 14 июня 2017 Во Владивостоке появится новый культурный центр и парк семейного отдыха

За неделю заключено три новых соглашения на инвестпроекты в Приморье

В Приморье определят лучшие муниципалитеты
05:02, 14 июня 2017 В Приморье определят лучшие муниципалитеты

Региональный этап конкурса проходит в июне