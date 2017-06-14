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Захват имущества Театра оперы и балета может вылиться в уголовное дело против администрации Приморья

Следственный комитет Приморья принимает решение
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Передача Приморского театра оперы и балета Мариинскому театру может обернуться уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА REGNUM. С декабря 2015 года кредиторам не выплачено 10,9 млн рублей. Кроме того, приставы не могут взыскать с учреждения ещё свыше 86,7 млн рублей задолженности. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры РФ на запрос депутата Госдумы Алексея Корниенко.

Известно, что арбитражные суды Приморья, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановили взыскать в пользу кредиторов Приморского театра оперы и балета вышеуказанную сумму. Однако требования по 21 исполнительному документу так и не были исполнены.

А в производстве межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФСС Приморья находится исполнительное производство о взыскании с Приморского театра оперы и балета долга в размере более чем 86,7 млн рублей.

«В ходе исполнительных действий наличие денежных средств на счетах должника и имущества, на которое может быть обращено взыскание, не выявлено. Судебным приставом-исполнителем на счета, открытые в банках, наложены аресты», - говорится в письме Генпрокуратуры.

Такая ситуация сложилась из-за того, что департамент земельных и имущественных отношений Приморского края в 2015 году нарушил ГК РФ, изъяв и закрепив находившееся в управлении театра имущество за департаментом культуры. После администрация Приморского края передала Мариинскому театру в безвозмездное пользование всё имущество Театра оперы и балета.

Таким образом, юридически театр уставную деятельность осуществлять не мог - равно как и удовлетворять требования кредиторов. При этом решение о ликвидации учреждения при изъятии имущества принято не было.

«Материалы проверки направлены в СУ СКР по Приморскому краю для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Приморского края по признакам состава преступления - злоупотребление должностными полномочиями», - пишет представитель Генпрокуратуры Буксман.

Губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому внесено представление об устранении нарушений законодательства.Необходимо отметить, что администрация Приморья открестилась от долгов Приморского театра оперы и балета перед кредиторами, с которыми учреждение не расплатилось до момента становления Приморской сценой Мариинского театра. Чиновники утверждают, что работу, связанную с прекращением деятельности учреждения, ведут именно они, однако за расчёты с подрядчиками ответственности не несут.

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