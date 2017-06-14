Захват имущества Театра оперы и балета может вылиться в уголовное дело против администрации Приморья

Передача Приморского театра оперы и балета Мариинскому театру может обернуться уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА REGNUM. С декабря 2015 года кредиторам не выплачено 10,9 млн рублей. Кроме того, приставы не могут взыскать с учреждения ещё свыше 86,7 млн рублей задолженности. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры РФ на запрос депутата Госдумы Алексея Корниенко.

Известно, что арбитражные суды Приморья, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановили взыскать в пользу кредиторов Приморского театра оперы и балета вышеуказанную сумму. Однако требования по 21 исполнительному документу так и не были исполнены.

А в производстве межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФСС Приморья находится исполнительное производство о взыскании с Приморского театра оперы и балета долга в размере более чем 86,7 млн рублей.

«В ходе исполнительных действий наличие денежных средств на счетах должника и имущества, на которое может быть обращено взыскание, не выявлено. Судебным приставом-исполнителем на счета, открытые в банках, наложены аресты», - говорится в письме Генпрокуратуры.