Кадровая революция в Приморье пожирает свои кадры

Евгений Вишняков стал уже третьим заместителем губернатора Приморского края, оказавшимся под арестом

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Все аресты недавнего времени прошли в обновленной и, казалось бы, очищенной от дарькинского наследия команде главы региона. Причем проведение масштабных перестановок в руководстве края декларировалось как избавление от неэффективных чиновников и предоставление трамплина амбициозным и, главное, эффективным новичкам. Результат же зачастую был обратным. Кадровая революция очень скоро начала пожирать своих сыновей: карьерная лестница для некоторых новоиспеченных вице-губернаторов становилась спуском в карьерный погреб, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Владивосток".

Все начиналось так красиво и легко

В марте 2012 года, на старте своего первого губернаторского срока (тогда глав регионов еще назначал президент), Владимир Миклушевский взял публичный курс на сокращение чиновничьего аппарата. Оптимизации подверглись департаменты и подведомственные им структуры, а также ближний круг главы Приморья – вместо десяти заместителей губернатора должно было остаться восемь.

Миклушевский расформировал команду Сергея Дарькина, оставив при себе только четырех вице-губернаторов из свиты предшественника. Кресло первого вице-губернатора сохранил Александр Костенко, который курировал вопросы финансов, экономики, ЖКХ и тарифов. Остался Владимир Балан, отвечавший за градостроительство, дороги и земельные отношения. Сохранили свои места также Иван Мостович, курировавший взаимодействие с федеральным центром, и Ирина Скоробогатова, руководившая аппаратом администрации края.

Интересный эпизод: некоторые оказавшиеся вне игры дарькинские заместители попытались добиться от новой администрации материальной компенсации. Они подали на нее иски в суд с требованием признать их не отправленными в отставку, а сокращенными работниками. Если бы суд признал их таковыми, им полагались бы компенсационные выплаты в размере нескольких вице-губернаторских зарплат.

Суд требование отставников отклонил.

Первая смена

Докомплектация новой команды продолжалась с марта по апрель 2012 года. Первым кадровым решением Владимира Миклушевского в качестве главы Приморья стало назначение на должность вице-губернатора Ирины Васильковой. Она же стала первым московским варягом, приглашенным Миклушевским, и, пожалуй, самой неоднозначной фигурой краевого истеблишмента за все время его правления вплоть до настоящего момента.

Ирина Василькова была призвана курировать сферы здравоохранения, спорта, образования, социальной защиты, труда и занятости населения. Вопросы у политических экспертов возникли к компетентности чиновницы. До назначения в Приморский край Ирина Валентиновна 16 лет руководила Домом культуры «Аструм» в Москве. Способна ли экс-директор муниципального ДК переключиться на управление целым региональным социальным комплексом, на нужды которого направляется свыше 70 процентов краевого бюджета, вот что вызывало опасение. И, как показала практика, не зря.

Также в марте 2012 года вице-губернатором стал полковник ФСБ в отставке Александр Лось, ранее занимавший должность советника ректора ДВФУ по безопасности.

В апреле добор заместителей был завершен. Еще одним первым вице-губернатором (наравне с Александром Костенко) стал бизнесмен из Москвы Сергей Сидоров. А приморский бизнесмен Сергей Сидоренко занял место восьмого вице-губернатора. Его вотчиной стали вопросы сельского хозяйства и продовольствия, рыбного хозяйства, ветеринарии, охраны, контроля и регулирования объектов животного мира.

Заместители-заменители

В сентябре того же 2012 года с поста вице-губернатора ушла Ирина Скоробогатова. Как пояснил тогда Владимир Миклушевский, причина была вполне житейской: чиновница вышла на пенсию.

Правда, политологи высказывали менее банальные версии, говоря о причинах этой отставки, и отмечали, что первоочередной политической задачей для Владимира Миклушевского в то время было избавление от дарькинского наследия. Проще всего было начать процесс с собственного окружения. Данную версию подтверждает и тот факт, что через месяц примеру Скоробогатовой последовал еще один представитель команды Дарькина – Иван Мостович.

Место Ирины Скоробогатовой в краевой администрации занял Алексей Сухов, ранее занимавший должность первого вице-мэра Владивостока, а еще раньше – председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края.

Ивана Мостовича сменил Александр Ролик, генерал-лейтенант полиции, до этого возглавлявший управление краевого Минюста.

Законы спецназначения

Отметим, что позиции губернатора-варяга в Приморье были достаточно слабы. В июле 2012 года в Законодательном собрании края рассматривали (и в итоге не приняли) законопроект, согласно которому глава региона должен был согласовывать с депутатами кандидатуры своих заместителей. Сегодня возникновение такого законопроекта в ЗС ПК представить трудно. Краевой парламент, судя по практике последних пяти лет, привык соглашаться с губернатором даже в спорных вопросах (например, выделение средств на пятизвездочные гостиницы, оптимизация Примавтодора и т.п.), а некоторые законы, кажется, специально «подтачивает» под те или иные решения регионального руководства.

В октябре 2014 года народные избранники приняли поправки в закон о муниципальной службе, которые позволили Евгению Коржу – в прошлом помощнику губернатора и человеку из его близкого окружения – стать мэром Уссурийска. Если предыдущая версия закона требовала от соискателя подобной должности обязательного пятилетнего стажа муниципальной службы, то теперь сити-менеджером может стать любой человек, имеющий стаж работы на руководящих должностях в организациях любой организационно-правовой формы. Этим требованиям Евгений Корж соответствовал и без проблем был назначен Думой Уссурийска на должность главы администрации городского округа.

Сегодня Евгений Корж, как сообщает «Интерфакс», является фигурантом того же дела, по которому был задержан, а затем арестован вице-губернатор Евгений Вишняков (дело касается нарушений при обеспечении газом микрорайона «Радужный» в Уссурийске). Как отмечает информагентство, глава Уссурийска заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и был отпущен под подписку о невыезде…

Точно так же в свое время был «подправлен» закон о Контрольно-счетной палате Приморского края, в результате чего экс-директор компании «Наш дом – Приморье» (отвечающая за «Хаятты». – Прим. авт.) Игорь Ватулин смог получить должность главного аудитора Приморья. Его кандидатуру на этот пост внес Владимир Миклушевский. Игорь Ватулин был и остается одним из ближайших соратников губернатора, с которыми они вместе работали еще в Московском институте стали и сплавов, потом в ДВФУ, а затем в администрации края.

Номер девять

Но вернемся немного назад. В декабре 2013 года штат заместителей главы региона был увеличен на две единицы. Девятым вице-губернатором стал депутат ЗС ПК Павел Серебряков. Он поделил ряд полномочий, в частности в вопросах здравоохранения, с Ириной Васильковой, положение которой становилось все более шатким.

Реноме чиновницы к тому времени серьезно пошатнул прогремевший на всю страну случай с передозировкой препарата туберкулин в селе Новосысоевка Яковлевского района, когда обычная процедура пробы Манту обернулась массовой госпитализацией школьников. Также в минус Васильковой сработало медленное внедрение разрекламированных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и т. п. Ее отставку пророчили еще в октябре 2013-го – в разгар туберкулинового скандала. Однако ушла чиновница гораздо позже: Ирину Василькову называли другом семьи губернатора, с чем и связывалось ее должностное долголетие.

Также в декабре 2013 года в администрацию края пришел известный приморский бизнесмен и экс-депутат Госдумы Василий Усольцев. Сначала в ранге помощника губернатора по привлечению инвестиций в регион. Вице-губернатором – десятым по счету – он стал через месяц.

Усольцеву перешли полномочия Владимира Балана – строительство и земельные отношения. Сам Балан, проделавший колоссальную работу по региональному кураторству саммитовских строек, отправился в Москву, где возглавил представительство Приморского края при правительстве РФ. В СМИ этот переезд называли почетной ссылкой. Однако Владимир Балан, лишенный полномочий, формально оставался в должности заместителя губернатора.

Перестановка номер один

«Я перфекционист, поэтому со мной сложно работать. Я достаточно требователен и к себе, и к членам моей команды. Нет предела совершенству. Приходят люди, показывают хорошие результаты и продвигаются по карьерной лестнице. Некоторые показывают обратное. Они покидали и будут покидать команду, потому что она должна быть эффективной», – так говорил Владимир Миклушевский в начале июня 2014 года, предвещая громкие отставки и назначения в своей команде.

И они последовали. Причем очень динамично и медийно. Глава региона перед сентябрьскими выборами старался максимально привлечь к себе внимание. Даже отчет перед краевым парламентом, на котором была произнесена вышеуказанная речь и который традиционно проводится в апреле, был перенесен на июнь.

В результате в отставку ушли три вице-губернатора: Сергей Сидоров, Владимир Балан и Ирина Василькова.

Василий Усольцев из ранга обычного заместителя перешел в ранг первого заместителя вместо Сергея Сидорова.

Новыми вице-губернаторами стали Олег Ежов, экс-директор краевого департамента градостроительства (в его ведение перешли дорожное строительство и курирование хозяйственного управления) и Татьяна Заболотная, сенатор от Приморского края (ей досталась бывшая вотчина Васильковой: образование, культура, молодежная политика).

Перестановка номер два

Настоящая кадровая революция в администрации края свершилась в феврале 2015 года. Центральным ее событием стал уход зубра приморской политики Александра Костенко с позиции первого вице-губернатора, которую он занимал 14 лет, на должность председателя экономического комитета ЗС ПК. Официальной причиной перехода своего первого зама Владимир Миклушевский назвал «усиление связки с депутатским корпусом в этот непростой период».

В свою очередь, тогдашний председатель экономического комитета ЗС ПК Виктор Гребнев перешел в краевую администрацию, где возглавил департамент промышленности (буквально через несколько месяцев против него будет заведено уголовное дело и последует арест).

Также в феврале 2015-го Владимир Миклушевский представил двух новых вице-губернаторов – Евгения Вишнякова и Сергея Нехаева.

Евгений Вишняков, ранее занимавший аналогичный пост в Забайкальском крае, был направлен на «фронт» ЖКХ и энергетического сектора.

Сергей Нехаев занялся стратегическим развитием, международным сотрудничеством и информационной политикой. Он координировал проекты по ТОР (которые пока не запущены), курировал строительство игорной зоны «Приморье» (где на данный момент открыто одно казино), а также занимался, по словам губернатора, «формулированием стратегии развития Приморского края», благодаря чему в лексиконе приморских политиков крепко засели термины «драйверы развития» и «синергетический подход». После отставки Сергея Нехаева (ушел по собственному желанию в ноябре 2016-го) некоторые СМИ называли его самым эффективным из всех вице-губернаторов. Что неудивительно, ведь самым масштабным и осязаемым его наследством можно считать Дальневосточный медиасаммит.

В ноябре 2015 года Татьяна Заболотная ушла с поста вице-губернатора в председатели регионального отделения организации «Матери России». В администрации края официально эту перестановку связали с «профилактикой сиротства». На посту вице-губернатора Заболотную сменил Илья Ковалев, ранее возглавлявший службу протокола.

Чехарда 2016-го

30 апреля 2016 года глава края неожиданно освободил от занимаемой должности вице-губернатора Олега Ежова, который написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Уже через три дня против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Олег Ежов, будучи еще директором градостроительного департамента, подписал акт приемки работ на сумму более 24 миллионов рублей, которые не были выполнены.

Вакантную должность Олега Ежова занял Эдуард Портнов, бывший руководитель МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа».

Следующие перестановки произошли в связи с выборами депутатов в Законодательное собрание Приморского края, прошедшими в сентябре 2016 года. Два вице-губернатора – Александр Ролик и Александр Лось – перешли в региональный парламент. Их места заняли также бывшие представители силового блока Игорь Степаненко и Геннадий Сыромятнов.

Вскоре кресло заместителя губернатора покинул Сергей Нехаев. Его заменил бывший директор ВГТРК «Владивосток» Евгений Полянский.

21 декабря 2016 года силовики задержали вице-губернатора Сергея Сидоренко. Его заподозрили в покушении на мошенничество. В тот же день ушла с поста директора земельных и имущественных отношений Наталья Соколова, которую губернатор уволил со словами: «В Приморье чиновник любого уровня если что-то пытается украсть, неизбежно будет подвергнут наказанию». Предназначались ли эти слова только экс-директору департамента или еще кому-то – неизвестно. Официально арест Сидоренко Владимир Миклушевский прокомментировал сухо, но при этом назвал его большим профессионалом своего дела.

Замену Сергею Сидоренко нашли только через четыре месяца. В марте 2017 года на его место назначили Дениса Бочкарева, экс-главу департамента сельского хозяйства.

В том же марте штат вице-губернаторов был снова увеличен. Одиннадцатым по счету заместителем главы Приморья стал Александр Юров, до этого занимавший пост вице-мэра Владивостока. Экс-представителем городской администрации усилили энергетический блок – Александр Юров стал курировать топливно-энергетический комплекс.

Кстати, Юров вслед за Эдуардом Портновым и Алексеем Суховым стал уже третьим работающим в настоящий момент вице-губернатором, пришедшим в «Белый дом» из администрации Владивостока.

Вместо итога

Как уже писал «В», на минувшей неделе был задержан Евгений Вишняков, который оказался третьим заместителем губернатора, арестованным за последние полтора года. Глава Уссурийска Евгений Корж находится под подпиской о невыезде. К арестантам из высших эшелонов власти можно добавить еще нескольких экс-директоров казенных краевых предприятий, глав департаментов и многих других назначенцев, проявивших в своих областях предприимчивость и активность совсем иного характера.

– Очередной арест человека, который строил свою политическую карьеру при Владимире Миклушевском, проходит вне рамок декриминализации, запущенной губернатором в 2012 году, – приводит РИА VladNews слова политолога Павла Наливайко. – В любом случае последние аресты негативно сказываются на репутации региона и эффективности управления. Возможно, нужно все-таки разобраться во внутренних механизмах работы региональных властей, ведь уголовные дела возбуждаются против молодых управленцев.