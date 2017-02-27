Стали известны подробности тяжелого ДТП во Владивостоке 14:06, 27 февраля Стали известны подробности тяжелого ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов 13:50, 27 февраля Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
Стали известны подробности аварии в центре Владивостока, в которой серьезно пострадал пешеход 13:37, 27 февраля Стали известны подробности аварии в центре Владивостока, в которой серьезно пострадал пешеход (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 27 понедельник
14:20
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
14:20
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
14:20
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
14:14
«Приморочка» оказалась выше «Олимпа»
14:13
Радио «VBC»: чего хочет женщина?
14:06
Стали известны подробности тяжелого ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:02
Инвалид зарезал своего брата в Приморье
13:49
В Приморье осужден иностранец за попытку дачи взятки
13:37
Стали известны подробности аварии в центре Владивостока, в которой серьезно пострадал пешеход Эксклюзив
13:31
Роспотребнадзор Приморья: Защита прав потребителей в регионе стала активнее
13:25
«Семейный десант» - радио «Лемма» за ЗОЖ! Фото
13:17
В Приморье потушили пожар в квартире
13:14
Во Владивостоке за неделю произошло почти 500 аварий Эксклюзив
13:06
Владивостокцы будут ездить в новых лифтах
12:55
На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч
12:44
В Приморье произошел пожар
12:33
Во Владивостоке пройдёт торжественное собрание в честь 30-летия совета ветеранов
12:23
Во Владивостоке в ДТП пострадали пять человек Эксклюзив
12:22
Грузовик "догнал" микроавтобус в Приморье Фото
12:11
Владивосток отметил Масленицу широкими гуляниями Фото
11:54
Как встречали чудотворную икону во Владивостоке Фото
11:43
В Приморье грузовик упал с подпорной стены Фото
11:39
В Приморье осужден мужчина за жестокое убийство после ссоры в кафе
11:32
Серьезное ДТП произошло в Приморье Видео
11:21
Гигантские пингвины жили рядом с динозаврами, - ученые
11:18
Житель Приморья задушил своего собутыльника на пасеке
11:13
Приморец избил пенсионера и украл у него деньги и сотовый телефон
11:02
Какой сегодня праздник: 27 февраля - День Сил специальных операций в России
10:57
Умер британский актер, сыгравший Мега Могучего в "Игре престолов"
10:49
Социальные сети позитивно влияют на память человека, - ученые
10:42
Поздравление с наступающим Днем 8 Марта от Фонда имени Народного учителя СССР Н.Н Дубинина
10:32
Во Владивостоке временно отключат отопление Адреса
10:28
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4088 (27) от 23 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов

За январь-февраль 2017
Фото: пресс-служба АПК Фото: пресс-служба АПК
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Глава Приморского края Владимир Миклушевский занял последнюю, 85 строчку в национальном рейтинге губернаторов, который составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Хронологические рамки рейтинга охватывают январь и февраль 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Центра.

Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагали обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют более детально выявить причины успеха или неудачи тех или иных руководителей субъектов РФ.

По оценкам многих экспертов, постепенное ухудшение ситуации вокруг Владимира Миклушевского в рассматриваемый период приобрело характер, близкий к катастрофе. Волна арестов, начавшая своё безжалостное восхождение в прошлом году, уже накрыла пятерых (!) его заместителей и многих людей из ближайшего круга. В конце концов, в ней начал «тонуть» даже человек, имеющий среди экспертов репутацию «серого кардинала» нынешнего губернатора. Задержание политического консультанта и генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина, бросило уж слишком густую тень на самого Владимира Миклушевского. При этом антикоррупционные действия в Приморье затрагивают не только окружение губернатора. Они проходят системно, не оставляя без внимания даже местных силовиков. Так, в феврале по обвинению в махинациях вместе с другими высокопоставленными полицейскими чинами был арестован замначальника регионального УМВД. Кроме того, взятка в особо крупном размере, послужила основанием задержания начальника управления государственного автодорожного надзора. Впервые большинство экспертов ЦИК «Рейтинг» вполне серьезно отнеслись к информации о предстоящей отставке губернатора. Более того, многие теперь задались вопросом, удастся ли ему уйти со своего поста подобру-поздорову? Конечно, декларации о первичности социально-экономических показателей, как основе для оценки федеральным центром эффективности региональных глав, звучит весьма технологично. Но когда тяжкие коррупционные обвинения касаются «правой руки» губернатора (пожалуй, в его случае речь идёт уже о «правой и левой руках и обеих ногах»), вряд ли положение может исправить ссылка на те или иные статистические данные. Следует отметить, что небольшая часть экспертов ЦИК «Рейтинг» полагает, что все коррупционные скандалы не имеют отношения к губернатору, так как он лично пока ни в чем не обвинён. Гораздо шире распространено представление, что Владимир Миклушевский держится на своем посту вопреки всему происходящему, только благодаря прямой поддержке своего влиятельного покровителя — Первого зампреда Правительства Игоря Шувалова. Очевидно, что для изменения в ту или иную сторону ситуации вокруг Владимира Миклушевского необходимо будет определённое решение на самом высоком уровне. В любом случае, понесённые им имиджевые потери подавляющее большинство экспертов считает не только чрезмерными, но, пожалуй, даже невосполнимыми.

"В преддверии пятилетней годовщины назначения Владимира Миклушевского губернатором Приморского края результаты его деятельности можно оценить как нейтрально-положительные, - считает владивостокский политолог Вячеслав Беляков. - С одной стороны традиционно оппозиционна территория фактически перестала быть точкой протестной напряженности, что наглядно продемонстрировала состоявшаяся в феврале акция против внедрения системы ЭРА-ГЛОАСС. Если раньше разгонять митинги представителей автобизнеса во Владивосток привозили столичный ОМОН, то сейчас проблема так или иначе затрагивающая треть жителей Владивостока едва собирает несколько сотен протестующих. С другой стороны неутихающие скандалы, связанные с арестами высокопоставленных чиновников и политиков в Приморском крае, рождают ощущение нестабильности. За последний год под арест отправились сменивший Миклушевского на посту ректора ДВФУ Сергей Иванец и мэр Владивостока Игорь Пушкарев, а уж количество чиновников краевой администрации, включая вице-губернаторов и руководителей департаментов попавших под уголовное преследование едва поддается пересчету. Все это, наряду с постоянным укреплением блока силовиков в окружении губернатора, может создать иллюзию, что провозглашенный Миклушевским пять лет назад курс на «декриминализацию» Приморья может ударить по нему самому. Однако это скорее желаемый рядом политических групп результат, выдаваемый за действительность. В действительности же Владимир Миклушевский занимает свой пост достаточно прочно, этому способствует достаточно эффективно выстроенная с ориентацией на Москву работа: проведение саммита АТЭС и ежегодный ВЭФ, с участие первого лица государства, стабильные результаты «Единой России» на выборах всех уровней, особо ценные после вереницы провалов партии власти в период «до Миклушевского», эффективные действия по устранению внутриэлитных конфликтов в муниципалитетах. При этом рейтинг доверия населения остается выше среднего.

Вместе с тем главный и традиционный для Приморья элитный конфликт — вокруг власти во Владивостоке — губернатору решить не удается. Нынешняя ситуация связана с грядущими в сентябре выборами городской думы, от которой во многом зависит, кто станет главой администрации города. Безусловно, губернатор стремится контролировать думу и поставить мэром лояльную кандидатуру, чтобы окончательно закрыть вопрос власти в городе, однако политическое влияние Миклушевского во Владивостоке недостаточно велико, чтобы решить этот вопрос однозначно. Ситуация осложняется тем, что избранный мэр Игорь Пушкарев, находясь под арестом, не оставляет борьбы за город, вместе с тем в борьбу включается предыдущий мэр Владимир Николаев, пытающийся вернуться из «изгнания» и развернувший в городе очень активную работу. Также можно выделить заявивших о своих политических амбициях в прошедшем электоральном цикле совладельцев группы DNS Константина Богданенко и Дмитрия Алексеева. Все эти группы сойдутся уже весной в праймериз первой модели.

Таким образом перспективы Владимира Миклушевского на посту губернатора напрямую зависят от развития ситуации вокруг выборов во Владивостоке. Если губернатор сможет ситуацию удержать, он таким образом докажет Москве, что контролирует регион и сможет эффективно провести кампанию 2018 года. Если же контроль над Владивостоком будет потерян, будет утрачена и политическая стабильность региона в целом. В этих условиях нельзя исключать повторения истории Сергея Дарькина, потерявшего свой пост в преддверии прошлых президентских выборов".

comments powered by Disqus
Похожие новости
СК: В отношении мэра Арсеньева уголовного дела не возбуждалось
10:25, 27 февраля 2017 СК: В отношении мэра Арсеньева уголовного дела не возбуждалось

СМИ посадили Александра Дронина под домашний арест

Эксперт: В марте рубль будет укрепляться, но потом упадет
03:54, 27 февраля 2017 Эксперт: В марте рубль будет укрепляться, но потом упадет

Прогноз на весну

Во Владивостоке бизнес научат заполнять электронные документы на рыбу
01:47, 27 февраля 2017 Во Владивостоке бизнес научат заполнять электронные документы на рыбу

Начало занятий - 2 марта

В Приморье взялись за незаконные самострои
17:38, 26 февраля 2017 В Приморье взялись за незаконные самострои

В центре Владивостока снесут 7-этажку

Грозит ли рублю девальвация в 2017 году
14:59, 26 февраля 2017 Грозит ли рублю девальвация в 2017 году

Прогноз экспертов

Пресс-служба администрации Арсеньева: Арест мэра официально опровергнут
13:27, 26 февраля 2017 Пресс-служба администрации Арсеньева: Арест мэра официально опровергнут

Информация о домашнем аресте главы городского округа появилась 25 февраля

Реальные доходы россиян в январе‍ увеличились на 8,1%
03:56, 26 февраля 2017 Реальные доходы россиян в январе‍ увеличились на 8,1%

Реальная зарплата среднего россиянина увеличилась лишь на 3,1%