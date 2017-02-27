Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов

За январь-февраль 2017

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Глава Приморского края Владимир Миклушевский занял последнюю, 85 строчку в национальном рейтинге губернаторов, который составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Хронологические рамки рейтинга охватывают январь и февраль 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Центра.

Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагали обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют более детально выявить причины успеха или неудачи тех или иных руководителей субъектов РФ.

По оценкам многих экспертов, постепенное ухудшение ситуации вокруг Владимира Миклушевского в рассматриваемый период приобрело характер, близкий к катастрофе. Волна арестов, начавшая своё безжалостное восхождение в прошлом году, уже накрыла пятерых (!) его заместителей и многих людей из ближайшего круга. В конце концов, в ней начал «тонуть» даже человек, имеющий среди экспертов репутацию «серого кардинала» нынешнего губернатора. Задержание политического консультанта и генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина, бросило уж слишком густую тень на самого Владимира Миклушевского. При этом антикоррупционные действия в Приморье затрагивают не только окружение губернатора. Они проходят системно, не оставляя без внимания даже местных силовиков. Так, в феврале по обвинению в махинациях вместе с другими высокопоставленными полицейскими чинами был арестован замначальника регионального УМВД. Кроме того, взятка в особо крупном размере, послужила основанием задержания начальника управления государственного автодорожного надзора. Впервые большинство экспертов ЦИК «Рейтинг» вполне серьезно отнеслись к информации о предстоящей отставке губернатора. Более того, многие теперь задались вопросом, удастся ли ему уйти со своего поста подобру-поздорову? Конечно, декларации о первичности социально-экономических показателей, как основе для оценки федеральным центром эффективности региональных глав, звучит весьма технологично. Но когда тяжкие коррупционные обвинения касаются «правой руки» губернатора (пожалуй, в его случае речь идёт уже о «правой и левой руках и обеих ногах»), вряд ли положение может исправить ссылка на те или иные статистические данные. Следует отметить, что небольшая часть экспертов ЦИК «Рейтинг» полагает, что все коррупционные скандалы не имеют отношения к губернатору, так как он лично пока ни в чем не обвинён. Гораздо шире распространено представление, что Владимир Миклушевский держится на своем посту вопреки всему происходящему, только благодаря прямой поддержке своего влиятельного покровителя — Первого зампреда Правительства Игоря Шувалова. Очевидно, что для изменения в ту или иную сторону ситуации вокруг Владимира Миклушевского необходимо будет определённое решение на самом высоком уровне. В любом случае, понесённые им имиджевые потери подавляющее большинство экспертов считает не только чрезмерными, но, пожалуй, даже невосполнимыми.

"В преддверии пятилетней годовщины назначения Владимира Миклушевского губернатором Приморского края результаты его деятельности можно оценить как нейтрально-положительные, - считает владивостокский политолог Вячеслав Беляков. - С одной стороны традиционно оппозиционна территория фактически перестала быть точкой протестной напряженности, что наглядно продемонстрировала состоявшаяся в феврале акция против внедрения системы ЭРА-ГЛОАСС. Если раньше разгонять митинги представителей автобизнеса во Владивосток привозили столичный ОМОН, то сейчас проблема так или иначе затрагивающая треть жителей Владивостока едва собирает несколько сотен протестующих. С другой стороны неутихающие скандалы, связанные с арестами высокопоставленных чиновников и политиков в Приморском крае, рождают ощущение нестабильности. За последний год под арест отправились сменивший Миклушевского на посту ректора ДВФУ Сергей Иванец и мэр Владивостока Игорь Пушкарев, а уж количество чиновников краевой администрации, включая вице-губернаторов и руководителей департаментов попавших под уголовное преследование едва поддается пересчету. Все это, наряду с постоянным укреплением блока силовиков в окружении губернатора, может создать иллюзию, что провозглашенный Миклушевским пять лет назад курс на «декриминализацию» Приморья может ударить по нему самому. Однако это скорее желаемый рядом политических групп результат, выдаваемый за действительность. В действительности же Владимир Миклушевский занимает свой пост достаточно прочно, этому способствует достаточно эффективно выстроенная с ориентацией на Москву работа: проведение саммита АТЭС и ежегодный ВЭФ, с участие первого лица государства, стабильные результаты «Единой России» на выборах всех уровней, особо ценные после вереницы провалов партии власти в период «до Миклушевского», эффективные действия по устранению внутриэлитных конфликтов в муниципалитетах. При этом рейтинг доверия населения остается выше среднего.

Вместе с тем главный и традиционный для Приморья элитный конфликт — вокруг власти во Владивостоке — губернатору решить не удается. Нынешняя ситуация связана с грядущими в сентябре выборами городской думы, от которой во многом зависит, кто станет главой администрации города. Безусловно, губернатор стремится контролировать думу и поставить мэром лояльную кандидатуру, чтобы окончательно закрыть вопрос власти в городе, однако политическое влияние Миклушевского во Владивостоке недостаточно велико, чтобы решить этот вопрос однозначно. Ситуация осложняется тем, что избранный мэр Игорь Пушкарев, находясь под арестом, не оставляет борьбы за город, вместе с тем в борьбу включается предыдущий мэр Владимир Николаев, пытающийся вернуться из «изгнания» и развернувший в городе очень активную работу. Также можно выделить заявивших о своих политических амбициях в прошедшем электоральном цикле совладельцев группы DNS Константина Богданенко и Дмитрия Алексеева. Все эти группы сойдутся уже весной в праймериз первой модели.

Таким образом перспективы Владимира Миклушевского на посту губернатора напрямую зависят от развития ситуации вокруг выборов во Владивостоке. Если губернатор сможет ситуацию удержать, он таким образом докажет Москве, что контролирует регион и сможет эффективно провести кампанию 2018 года. Если же контроль над Владивостоком будет потерян, будет утрачена и политическая стабильность региона в целом. В этих условиях нельзя исключать повторения истории Сергея Дарькина, потерявшего свой пост в преддверии прошлых президентских выборов".