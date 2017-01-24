Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского

Ее автором стала жительница Арсеньева

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Жительница приморского города Арсеньев Валентина Симоновская 16 часов назад опубликовала на сайте change.org петицию к президенту России Владимиру Путину об отставке губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с занимаемой должности.

«В 2012 году на должность губернатора Приморского края был назначен Владимир Миклушевский, который за пять лет привёл регион в ужасающее состояние, - говорится в тексте петиции. - Доверие к власти сегодня находится на очень низком уровне.В первую очередь тому виной неэффективность губернатора и его команды, а также их чрезмерная склонность к самопиару, порой переходящему в откровенную ложь. Регион находится в долговой яме, предприятия закрываются, люди сидят без зарплат. По состоянию на декабрь 2016 года Приморский край занял первое место среди 85 регионов по просроченной задолженности по заработной плате – 599.4 млн. рублей. Только за прошлый год акции протеста произошли на таких предприятиях как ООО «ГХК «Бор», ОАО «Радиоприбор», ВМТП, Рыбный порт, Лучегорский ТЭК, Лермонтовский ГОК, КГУП «Примтеплоэнерго».

Второй год подряд Приморский край подвергается наводнениям, гибнут люди, страдают целые поселения. Из года в год краевые власти делают вид что всё хорошо, а нас топит! Недавно без задержан в вице-губернатор Сергей Сидоренко, которого подозревают в махинациях с деньгами, выделенными на помощь подтопленцам.

Жители Приморского края вынуждены умирать от рака, в ожидании достройки онкодиспансера. При этом краевой бюджет ежегодно выделяет на достройку гостиницы «Хаятт» во Владивостоке миллиарды рублей.

На фоне этих проблем губернатор Владимир Миклушевский только и успевает тратить деньги на свои развлечения. В 2015 году наш глава региона прославился на всю страну своими развлекательными полётами на вертолёте в жилом массиве Владивостока. Этот год Миклушевский встретил за пределами России, а не с жителями региона, как ранее обещал. За все годы нахождения Миклушевского на посту губернатора на его обеспечение было потрачено почти 2 млрд. рублей. В социальных сетях роскошь резиденций губернатора уже сравнивают с шиком арабских шейхов.

Приморье погрязло в коррупции как никогда ранее. Пять заместителей губернатора покинули администрацию только в прошлом году. И множество чиновников более мелкого ранга. Значительная их часть попала под арест. Под самый Новый год представители близкого личного окружения губернатора тоже были арестованы за махинации. И на этом фоне Миклушевский заявляет о своей готовности вновь избираться губернатором в 2019 году. Позор!

Жители Приморского края устали от такой жизни. Мы хотим видеть во главе нашего региона настоящего руководителя, крепкого хозяина, как в других дальневосточных регионах. Мы не хотим, чтобы из нашего края делали очередную площадку для построения карьеры и позорили наш регион своими «гулянками»!

Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, отрешить от должности Владимира Миклушевского, в связи с полным несоответствием занимаемой должности".

В настоящее время собрано уже 455 подписей. Приморцы, которые подписываются под петицией, активно оставляют комментарии.

«Я подписываюсь потому что хотел бы видеть в моем Приморском крае то самое развитие, о котором столько говорят, а не стагнацию, которая на самом деле происходит, но о ней молчат", - пишет Виктор Булавинцев, Владивосток.

«Да потому, что край пропадет и сгниет с таким хозяином! Очень хочется, чтобы Путин вместе с Миклушевским проехали по дорогам Черниговского и Спасского районов (на машине!!!) А в самом городе Спасск полное бездорожье!!! Это в центре города!!!! И ни кто ничего не делает!!! Да и наш Родной Владивосток не далеко ушел!!! Стыдно!!! За то свои карманы набиты не слабо!!!" - Екатерина Гвоздырева, Владивосток.

"Потому что считаю, что в таком крае, как Примрский, с его всем понятными преимуществами, должен быть Губернатор, понимающий,знающий и самое главное, желающий, этот край развивать, а не пытаться сохранить то что получил после саммита АТЭС и предшественников на этом посту., залатывать "дыры" Федеральными деньгами и ждущий, как манны небесной, новых Федеральных проектов", - Дмитрий Боликов, Владивосток.

"Ужасное отношение к людям, маленькие города давно в страшной нищите , малый и средний бизнес умер, люди сидят без работы , дороги в ужасном состоянии... все это пораждает преступность, в деревнях и маленьких городах люди живут на то, что поймают в лесу" ..., - Афанасьев Вадим, Владивосток.