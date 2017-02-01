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Политика и экономика

​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие

В Москве обсуждают «декриминализацию» в Приморье
Фото: пресс-служба АПК Фото: пресс-служба АПК
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Алексей Васильев - директор Института политического права и управления - в эфире программы «Пиджаки» на радио «Говорит Москва» прокомментировал коррупционные скандалы в Приморье, сообщает РИА VladNews.

"Проблема с теми, кто управляет Приморским краем, - отметил Алексей Васильев. - Арестовано два вице-губернатора, которые близки к самому главному лицу - губернатору Приморского края. Арестован еще ряд людей, которые вроде не такие заметные, чем те чиновники, но те, кто там разбирается в ситуации, могут сказать, что они очень близки к губернатору, и можно сказать, что губернатору в спину дышит следствие. Кресло под ним очевидно шатается в результате вала негативных историй, связанных с его деятельностью и деятельностью его ближайших подчиненных". 

Политолог также отметил ситуацию с отдыхом Владимира Миклушевского в Дубае: "Несмотря на то, что он обещал встретить новый год во Владивостоке, первого января появилась фотография в инстаграме, что вот он гуляет по резиденции со своей собакой, а это старая фотография, и в общем зачем было так глупо подставляться, я, честно говоря, не очень понимаю".

Алексей Васильев прокомментировал петицию с просьбой к Владимиру Путину об отставке Миклушевского с занимаемой должности. На данный момент собрано 3242 подписи: "Я думаю, что это только начало. Это не первая петиция в адрес Путина с просьбой уволить того или иного чиновника, но ни об одном губернаторе после нового года столько не говорят, сколько о Миклушевском. А причина базовая, мне кажется, в том, что этот человек не умеет работать с элитами, и исключительно, что он смог сделать - это посадить Пушкарева. Потому что политические были причины. Пушкарев формально является до сих пор мэром не потом, что нельзя было его отрешить от должности, а потому что желающих больше не находится работать с этим губернатором на этой должности".

"Понятно, что сначала президент принял решение, поставил человека на должность, поставил его с условием, которое было главным для общества, для жителей Приморского края - декриминализация власти. Это был лозунг, заявленный Миклушевским при вступлении в должность. По факту декриминализация привела к тому, что почти все окружение губернатора арестовано. О чем мы говорим, какая декриминализация? Декриминализация, видите: арестовали одного, второго, криминала все меньше во власти. Не тех, кто был до него, а тех, кто пришел вместе с ним, - подчеркнул эксперт. - В целом на Дальнем Востоке общество более активно. И когда губернатор начинает вести себя неправильно, это вызывает реакцию общества. Мы помним, что именно на Дальнем Востоке были приморские партизаны, был подмосковный ОМОН. Там активное общество потому что в основном это люди, которые приехали когда-то зарабатывать, обеспечивать свои семьи, и они ну как бы с меньшим уважением относятся к власти и с большей требовательностью относятся к ней, чем жители каких то более спокойных регионов".

"Миклушевский не был никогда политиком и никогда им не будет, - заключил Алексей Васильев. - Его назначили на должность. Губернатор может быть назначаемым, тогда он не политик, а администратор. Однако установка первого лица государства является то, что одним из важнейших критериев деятельности губернатора является его оценка со стороны общества, жителей вверенного региона. И с этим конечно ситуация сложная в Приморском крае". 

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