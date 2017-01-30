​Эксперты: Появление петиции об отставке Миклушевского – закономерно

Собрано уже почти 3 тысячи подписей приморцев

Владивосток, понедельник, 30 января , РИА Vladnews.

РИА VladNews провело опрос среди приморских политиков и общественных деятелей, чтобы узнать их мнение о появлении петиции об отставке губернатора края Миклушевского.

Напомним, жительница приморского города Арсеньев Валентина Симоновская опубликовала на сайте change.org петицию к президенту России Владимиру Путину об отставке губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с занимаемой должности. За неделю собрано почти 3000 подписей.

«Владимир Миклушевский за пять лет привёл регион в ужасающее состояние. Доверие к власти сегодня находится на очень низком уровне. В первую очередь тому виной неэффективность губернатора и его команды, а также их чрезмерная склонность к самопиару, порой переходящему в откровенную ложь. Регион находится в долговой яме, предприятия закрываются, люди сидят без зарплат. Второй год подряд Приморский край подвергается наводнениям, гибнут люди, страдают целые поселения. Из года в год краевые власти делают вид, что всё хорошо! Жители Приморского края вынуждены умирать от рака, в ожидании достройки онкодиспансера. При этом краевой бюджет ежегодно выделяет на достройку гостиницы «Хаятт» во Владивостоке миллиарды рублей. Приморье погрязло в коррупции как никогда ранее. Жители Приморского края устали от такой жизни. Мы хотим видеть во главе нашего региона настоящего руководителя, крепкого хозяина, как в других дальневосточных регионах. Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, отрешить от должности Владимира Миклушевского, в связи с полным несоответствием занимаемой должности»,- говорится в тексте петиции.

В пресс-службе администрации Приморского края комментировать появление петиции корреспонденту РИА VladNews отказались. Так же, как и многие приморские политики. Но «смельчаки» все же нашлись.

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Анатолий Долгачев: "Считаю, что у жителей края много вопросов к главе региона: они касаются и Жилищного кодекса, и дальневосточного коэффициента к пенсии, и принятия закона о детях войны. В плохом состоянии остаются дороги и мосты. Это все не может не вызывать возмущения у простых граждан. Также, несмотря на солидный срок нахождения у власти, Миклушевский так и не смог найти общий язык с оппозицией".

Президент фонда развития Владивостока Горожанин и гражданин Сергей Мильвит: "Я считаю, что это все конкуренты - а именно те, кто пытается выставить своих людей в думу города на выборах в сентябре. Читая в соцсетях комментарии, можно сделать анализ. Кому-то, наверно, выгодно, чтобы губернатор покинул пост, а между тем начнется борьба уже с меньшей конкуренцией на пост депутатов думы, мэра и губернатора. Думаю, стоит губернатора поддержать, даже мы - жители, на сегодняшний день можем оказать ему огромную помощь, создавая некую пиар-кампанию в соцсетях, публикуя о том, как он помогает жителям. Хочу сказать тем, кто бьется за место в думе: вы сначала сделайте что-нибудь хорошее для людей. Губернатор, мэр, депутат - в первую очередь обязаны работать для народа, а не для того, чтобы использовать свое служебное положение в своих целях. Мое мнение все-таки нейтральное, но предлагаю жителям поддержать губернатора! Так как он поддержал нас в борьбе с точечной застройкой".

Юрист, политический обозреватель Алексей Клёцкин: «На мой взгляд, появление этой петиции закономерно. Наверное, любой губернатор в силу самой своей должности уже является объектом критики. Но здесь, что называется, чаша терпения приморцев переполнилась. Давайте вспомним основные события только за последний год: падающие в массовом порядке мосты, для восстановления которых краевая власть привлекала военных, расписавшись тем самым в собственной несостоятельности. Тайфун "Лайонорк", к которому система предупреждения ГО и ЧС оказалась совершенно не готова. Многие пострадавшие до сих пор не могут получить причитающуюся им компенсацию. Забастовки крупнейших трудовых коллективов в связи с невыплатой заработной платы. И ситуация здесь не меняется. Все это на фоне беззаботной жизни губернатора с его вертолетами, дорогим франзузским шампанским, отдыхом в Дубае и прочими роскошествами за казенный счет. Мне кажется особенно сильно приморцев возмутило заявление Миклушевского что он планирует в 2019 году вновь баллотироваться на пост губернатора Приморья. Такое преждевременное заявление, при том что он не отчитался еще за текущий период правления, не получил одобрения своей работы ни от официальных органов власти (того же Законодательного Собрания Приморского края), ни от общественности - наглядное свидетельство его оторванности от нужд и интересов избирателей, пренебрежения их мнением. В нашем крае сегодня проблем выше крыши. И мы живём в век высоких информационных технологий. Люди не только могут в разы быстрее получать информацию, но и стараются реагировать. Не получая решение проблем на уровне региона, а также наблюдая череду скандалов с властью - люди естественно обращаются выше. Они тонко чувствуют ту власть, которая работает. А если только сотни миллионов на пиар - рано или поздно население "вскипает" и просит верховную власть навести порядок. Петиции это цивилизованная форма общения народа с властью.

Депутат Думы Владивостока Андрей Галицких: "Учитывая то, что на мои запросы администрация Приморского края не отвечает, учитывая то, в каком состоянии скорая медицинская помощь Владивостока и то, как по указанию сверху главврач Чурилов расправился с теми, кого коллектив выдвинул для переговоров с администрацией, с молчаливого их согласия, учитывая траты на "Хаятты" и прочее, прочее, прочее, с огромным удовлетворением поставлю свою подпись и порошу сделать всех знакомых, родственников и людей, кто меня знает и не знает. Всему есть предел. Если первое лицо сказало, что он отдыхает и празднует Новый Год в Приморье, то он должен быть здесь, а не в Саудовской Аравии".

Отметим, что на том же сайте позднее появилась петиция: "Остановить травлю Миклушевского!", которую создала Анна Химичева: "Я, как житель Владивостока и Приморского края, возмущена тем, что происходит сегодня! Против губернатора Приморского края развёрнута настоящая медиа-война! Каждый адекватный житель края знает и понимает, как много делает для региона губернатор Миклушевский! Он буквально тащит на себе весь край! Благодаря ему у нас появился дальневосточный гектар, свободный порт, ТОРы! А им всё мало! Бездельникам, которые выдумывают кляузы на нашего лидера. Каждый приморец должен быть благодарен Миклушевскому, его талантам и способностям. Хвала губернатору, что продолжает руководить краем с гордо поднятой головой несмотря на чёрный PR!" За неделю петицию подписали 20 человек.