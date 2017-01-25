"Декриминализация" в стиле Миклушевского

Как губернатор борется с коррупцией

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский возглавил регион после ухода Сергея Дарькина именно на антикоррупционной волне: памятный прямой эфир с Владимиром Путиным (в то время еще премьером правительства) в декабре 2011 года, когда таинственный бизнесмен Андрей Голдобин на всю Россию заявил, что безмерно устал от коррупции в Приморье, обозначил начало конца губернатора Дарькина.

Зато все это время губернатор Владимир Миклушевский работал не покладая рук: и над вопросами социально-экономического развития края, и по теме внутренней политики с муниципальным самоуправлением, и на уровне международных связей. Ну и, конечно же, поддерживал собственный имидж — благодаря усилиям своего главного советника, Ильи Спокойнова-Митькина, с его командой политтехнологов, прозванных по прежнему месту работы в Архангельске, «ОПГ «Чужие», многие из которых расставлены были по довольно ответственным постам вплоть до вице-губернаторских. Губернаторский рейтинг в политических обзорах и в сообщениях средств массовой информации должен был поддерживаться на достойном уровне — крепкого «середнячка», который в лидеры общественного мнения на федеральном уровне не рвется, но и среди отстающих числиться не должен. В том числе — и во вверенном ему крае.

Над этой целью команда Спокойнова-Митькина изрядно потрудилась: в Приморском крае были сформированы пулы средств массовой информации, подконтрольных губернатору через его советников Авершина и Старицына: это наиболее влиятельные федеральные газеты «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец» (а также государственная «Приморская газета», местный выпуск «Российской газеты», еженедельник «Конкурент»), это телерадиокомпания «Новая волна», транслирующая в Приморье канал ТНТ, и целый блок популярных радиостанций: «Радио дача», «Дорожное радио», «Ретро», «Русское радио», «Европа плюс», «Хит-ФМ», «Ди-ФМ», «Спорт-ФМ».

Неподконтрольными этому пулу оставались СМИ группы ЗАО ПАРИ бывшего депутата ЗС ПК, бизнесмена Артуша Хачатряна, ныне покойного — газета «Дальневосточные ведомости», радио «Владивосток-ФМ», «Авторадио» и «Радио шансон», — а также ЗАО «Владивосток-новости», подконтрольного мэру Владивостока Игорю Пушкареву: газета «Владивосток», информагентство «Приморье 24», кабельный канал ТВ-8, радио «ВиБиСи» и «Лемма». Остались и несколько независимых изданий, таких как «Золотой Рог», «Арсеньевские вести», «Утро России» и «Новая газета во Владивостоке», которым просто не по силам поодиночке тягаться с губернаторским блоком СМИ даже при всем желании, а уж если и желания нет, то и вовсе говорить не о чем.

Таким образом медийный рынок в регионе был хоть и не монополизирован советниками губернатора Ильей Спокойновым-Митькиным, Алексеем Авершиным и Виктором Старицыным, но в значительной степени контролируем ими. Естественно, не корысти ради, а только ради поддержания рейтингов и имиджа главы региона — как принято было считать. До тех пор, пока супруга Ильи Спокойнова-Митькина Марина Свиридова и другой губернаторский советник Алексей Авершин (как и Спокойнов, знакомый публике по полету с «Моётом»), не были за неделю до Нового года задержаны и в дальнейшем помещены под стражу. По обвинению — кто бы мог подумать?! — в мошенничестве при осуществлении госзакупок.

И хотя ни СК РФ по ПК, ни тем паче УФСБ по ПК до сих пор это не комментируют, но можно предположить с большой долей уверенности, что именно многочисленные компании, подконтрольные Авершину и Свиридовой, которым принадлежат радиостанции, газеты и телеканал, неоднократно выигрывавшие на тендерах и конкурсах государственные контракты на информационное обслуживание администрации и Заксобрания Приморского края, привлекли внимание силовиков.

При этом сам Илья Спокойнов-Митькин остался «за кадром», возникшие было слухи о его задержании не подтвердились и были им самим опровергнуты. Илья Евгеньевич, накануне сменивший место работы и ставший советником уже не губернатора Приморья, а целого вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, выразил уверенность в честности своей супруги и в том, что правоохранительные органы, несомненно, разберутся во всем.

Надо заметить, что Спокойнов, вероятно, в данном случае если и лукавит, то лишь самую малость: суть в том, что медийные бизнес-активы напрямую ему самому и не принадлежали, замыкаясь на его супругу Марину Свиридову и Алексея Авершина. Соответственно, если речь идет о каких-либо махинациях при осуществлении госзакупок, то и к ответственности привлекут руководителей и учредителей компаний-участников мошеннических схем. То есть, не тех, кто РЕАЛЬНО контролирует бизнес, а кто ФОРМАЛЬНО выступает учредителем и/или директором каждой конкретной фирмы. А то, что медийные бизнес-активы Спокойнова и Ко были задействованы в схемах «распила» бюджетов на информационное обслуживание, сомнений не вызывает и многие СМИ эту тему поднимали неоднократно.

Сам же Илья Спокойнов-Митькин хоть и занимался издавна бизнесом в Приморье, но его постоянными партнерами выступали, кроме супруги, Тамерлан (Тимур) Тайсаев и Марина Михайлова, а основной сферой деятельности были реклама и консалтинг. Ключевыми в бизнес-группе были ООО «Эддисон-ДВ» и «Рекламный альянс Эддисон», «Рекламные технологии Приморья», «Консалтинговая группа Дельта-регион», «Рекламное агентство Мега плюс», а также давно сменившие владельцев ООО «Биэфэй» и «Биэфэй-Находка», «БТЛ ДВ регион», «Держава», к которым позже добавились ныне активно действующие ООО с красноречивыми названиями «Освоение» и «Развитие», а также «Прим медиа», «Время радио», «Программа передач» и ТРК «Новая волна».

Некоторые из этих компаний с бывшими и нынешними партнерами фигурировали среди фирм, связанных деловыми отношениями с некоммерческим партнерством ХК «Адмирал» — которым также более года руководил Илья Спокойнов-Митькин. И если бы у следствия возникли вопросы непосредственно к Илье Евгеньевичу — а по слухам таковые возникали — то интересно было бы его расспросить именно об этом аспекте его деятельности.

Об использовании хоккейным клубом государственного имущества КСК «Фетисов-арена», стоимостью более 3 млрд. рублей, о допускавшихся нарушениях законности при аренде и субаренде помещений спорткомплекса и земли на его территории, об использовании средств бюджетных субсидий хоккейному клубу, а возможно — и о разрекламированных планах строительства в Приморье элитного гольф-клуба «Адмирал» или о плане передачи «Адмиралу» Ледового дворца в Уссурийске.

Факты нарушений закона при использовании имущества и субсидий были установлены проверками Контрольно-счетной палаты Приморского края, а теперь стало известно, что и собственно передача КСК «Фетисов-арена» НП ХК «Адмирал» проведена с нарушением законности — о чем региональный штаб ОНФ уведомила Федеральная антимонопольная служба со ссылкой на краевое управление Минюста РФ, где сказано:

«В результате проведенной внеплановой выездной проверки Ассоциации «Хоккейный клуб «Адмирал» (далее по тексту – Организация) составлен акт от 29.07.2016 №33, согласно которому деятельность Организации, связанная с передачей недвижимого имущества для проведения и организации культурно-массовых мероприятий, в том числе для концертной деятельности, не относящихся к содействию ее членам в формировании и подготовки хоккейных команд в проведении и участии в различных хоккейных соревнованиях …а также в целях осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, развития физической культуры и спорта, не соответствуют целям, предусмотренным учредительным документом, а также требованиям п. 2 ст. 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях», п. 2 ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях»…»

В контексте положения губернатора Владимира Миклушевского вследствие ареста одного из его советников и доверенных лиц — Алексея Авершина, а также супруги другого экс-советника и доверенного лица, Ильи Спокойнова, информация ФАС РФ о нарушениях при передаче и использовании государственного имущества лишь добавляет штрих ко многим прежним фактам. Ведь и о нарушениях в деятельности ХК «Адмирал» при эксплуатации КСК «Фетисов-арена» и использовании клубом бюджетных субсидий, и о других фактах такого рода неоднократно сообщали независимые от губернаторских советников СМИ.

Но мер не принималось — видимо, губернаторская «декриминализация» не распространялась на собственных советников, помогающих формировать и поддерживать имидж, рейтинг и прочие виртуальные достижения. Теперь же из-за этих самых советников, которым можно было то, за что других клеймили и карали, губернаторский имидж враз получил пробоину ниже ватерлинии и дал, простите, течь, а следом и крен. Что не замедлили отметить и на разные лады просклонять политологи, политтехнологи, да и просто обыватели. И самое, пожалуй, печальное, что этой «пробоины» не могли не заметить в Кремле.

Но что же предпринимает Владимир Миклушевский? А он с прошлой осени продвигает идею заменить председателя КСП Дмитрия Виноградова «своим человеком» - Игорем Ватулиным. Тем самым, который прошел с Владимиром Миклушевским путь из МИСиС в Минобрнауки и в ДВФУ, а затем некоторое время поруководил достройкой гостиниц, но не преуспел, и стал директором департамента госпрограмм и внутреннего финансового контроля АПК.

Ватулин на днях был утвержден депутатами ЗС ПК председателем КСП. Учитывая, что именно Контрольно-счетная палата края выступала «возмутителем спокойствия» в «тихом омуте» госпрограмм и финансов, находя и высвечивая нарушения в передаче и эксплуатации КСК «Фетисов-арена», расходовании краевых субсидий НП ХК «Адмирал» и т.д., то замена Виноградова на «своего в доску» Ватулина показывает, насколько все запущено… Например, Игорю Ватулину в числе прочих вопросов предстоит проверять законность и правильность выделения бюджетных средств на достройку «Хайяттов», которые он сам же когда-то и строил.

Теперь, когда Авершин со Свиридовой, контролировавшие «губернаторский» медийный пул, не просто выведены из игры, а попали в СИЗО, последствия спрогнозировать трудно. Однозначно будет и дальше страдать губернаторский имидж, потому как встать за него грудью теперь некому, а вот «расколоться», «слиться» и «настучать» — есть кому.

На этом фоне заявления губернатора о готовности вновь баллотироваться на выборах-2019 выглядят жалко: ладно бы мосты, у кого они не падали, но сжимающееся вокруг кольцо арестов — плохой фон для подобных намерений. Остается лишь ждать новых заявлений Андрея Голдобина — отважного борца с коррупцией — или кого-то другого, подобного ему. Пока же с грандиозными планами выступает Илья Спокойнов-Митькин, делая хорошую мину при плохой игре…

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«На фоне этих проблем губернатор Владимир Миклушевский только и успевает тратить деньги на свои развлечения. В 2015 году наш глава региона прославился на всю страну своими развлекательными полётами на вертолёте в жилом массиве Владивостока. Этот год Миклушевский встретил за пределами России, а не с жителями региона, как ранее обещал. За все годы нахождения Миклушевского на посту губернатора на его обеспечение было потрачено почти 2 млрд. рублей. В социальных сетях роскошь резиденций губернатора уже сравнивают с шиком арабских шейхов.

Приморье погрязло в коррупции как никогда ранее. Пять заместителей губернатора покинули администрацию только в прошлом году. И множество чиновников более мелкого ранга. Значительная их часть попала под арест. Под самый Новый год представители близкого личного окружения губернатора тоже были арестованы за махинации. И на этом фоне Миклушевский заявляет о своей готовности вновь избираться губернатором в 2019 году. Позор!»

Из общественной петиции об отставке губернатора Приморского края В.В. Миклушевского с занимаемой должности