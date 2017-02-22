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Политика и экономика

Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО

Илья Митькин-Спокойнов жалуется на здоровье
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Члены Общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания в Приморском крае сегодня, 22 февраля, посетили Илью Митькина-Спокойнова, бывшего гендиректора ХК "Адмирал" и политтехнолога губернатора Владимира Миклушевского в Следственном изоляторе №1 Владивостока. Об этом сообщил РИА VladNews председатель ОНК Владимир Найдин.

"Члены ОНК посетили Илью Митькина-Спокойнова в СИЗО. Он содержится в камере на первом этаже. Всем обеспечен. У него есть обогреватель, радиоприемник. Но камера сырая, на стенах грибок", - рассказал Владимир Найдин. Он также отметил, что подследственный жалуется на здоровье, однако за 5 дней к нему ни разу не пришел медработник. Члены ОНК обратились к администрации СИЗО и руководство незамедлительно отправило в камеру медика. 

Напомним, Ленинский районный суд Владивостока 20 февраля принял решение об аресте Ильи Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что Митькин-Спокойнов был задержан в Москве. Бывшего гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края уже превысил 100 млн рублей. Сейчас пост генерального директора хоккейного клуба "Адмирал" занимает Камил Гаджиев. Между тем, источник в администрации края опроверг корреспонденту РИА VladNews информацию о смене руководства ХК "Адмирал", отметив, что Митькин по-прежнему является генеральным директором клуба.

Отметим, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.

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