Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан 21:47, 17 февраля Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан
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Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан

Сейчас его везут во Владивосток
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В СМИ появилась информация о задержании Ильи Митькина, политтехнолога из окружения приморского губернатора Владимира Миклушевского, советника зампреда Госдумы Сергея Неверова и директора ХК «Адмирал», сообщает корреспондент РИА VladNews. По предварительной информации, задержание произошло сегодня утром. Сейчас Илью Митькина-Спокойнова везут во Владивосток. 

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок.

Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.

 

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