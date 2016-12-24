Чиновники из окружения губернатора Миклушевского задержаны во Владивостоке

Подробности выясняются

Владивосток, суббота, 24 декабря , РИА Vladnews.

В пятницу, 23 декабря, сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). По информации источников VL.ru, задержание связано с махинациями при проведении госзакупок.

Обновление 21.15: По неподтвержденной пока информации, в субботу, 24 декабря, около 18.00 также был задержан и сам Илья Спокойнов. Представители СК РФ и УФСБ на данный момент не смогли прокомментировать эту информацию.

Илья Спокойнов в настоящее время является генеральным директором ХК «Адмирал». Кроме того, с ноября он является советником заместителя председателя Государственной Думы РФ Сергея Неверова.

Илья Спокойнов очень продолжительное время работает в команде нынешнего губернатора Приморья. В январе 2016 года он вместе с Владимиром Миклушевским и Алексеем Авершиным был замечен в вертолете, взлетающем с территории Дома Переговоров на улице Девятой.

Алексей Авершин возглавляет Союз горнопромышленников Приморья. Его имя стало известно широкой общественности в связи со скандалом из-за полетов на собственном вертолете с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.

Кроме того, Авершин является учредителем ООО «Время Радио». Группа компаний включает в себя радио «Европа Плюс», радио «Дача», «Дорожное Радио», радио «Ретро», «Спорт FM», «Русское радио», «Хит FM» и «Ди FM». Примечательно, что «Время Радио» зарегистрировано в том же помещении, что и ООО «Прим Медиа», которое возглавляет Илья Спокойнов.

Марина Свиридова - супруга генерального директора «Адмирала» Ильи Спокойнова (Митькина). В настоящее время она является генеральным директором уже упомянутого ООО «Время радио» и ООО «Телерадиокомпания "Новая Волна"». По данным сервиса Rusprofile, «Новая Волна» через госзакупки выполняло контракты для Законодательного Собрания Приморского края и КППК «Приморкрайстрой» на общую сумму более 5 млн рублей.

По предварительной информации, задержание связано с махинациями при проведении госзакупок. Подробности выясняются.

В пресс-службе СК РФ по Приморскому краю информацию о задержании не подтвердили, но и не опровергли. VL.ru следит за развитием событий.