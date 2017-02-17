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Общество

Алексей Авершин и Марина Свиридова проведут в СИЗО еще четыре месяца

Подозреваемых нельзя помещать под домашний арест
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Срок заключения под стражей председателю краевого Союза горнопромышленников Алексея Авершина и гендиректора ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марины Свиридовой продлен по решению Ленинского районного суда Владивостока, сообщает РИА VladNews. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено. 

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. 

Алексей Авершин возглавляет Союз горнопромышленников Приморья. Его имя стало известно широкой общественности в связи со скандалом из-за полетов на собственном вертолете с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.

Кроме того, Авершин является учредителем ООО «Время Радио». Группа компаний включает в себя радио «Европа Плюс», радио «Дача», «Дорожное Радио», радио «Ретро», «Спорт FM», «Русское радио», «Хит FM» и «Ди FM». Примечательно, что «Время Радио» зарегистрировано в том же помещении, что и ООО «Прим Медиа», которое возглавляет Илья Спокойнов.

Марина Свиридова - супруга генерального директора «Адмирала» Ильи Спокойнова (Митькина). В настоящее время она является генеральным директором уже упомянутого ООО «Время радио» и ООО «Телерадиокомпания "Новая Волна"». По данным сервиса Rusprofile, «Новая Волна» через госзакупки выполняло контракты для Законодательного Собрания Приморского края и КППК «Приморкрайстрой» на общую сумму более 5 млн рублей.

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