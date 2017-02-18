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Уже неделю пост гендиректора ХК "Адмирал" занимает не Митькин

"Пост" передан Камилу Гаджиеву
Фото: lakskysite.ru Фото: lakskysite.ru
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Руководитель компании "Сумма Спорт", являющейся одним из владельцев "Адмирала", Камил Гаджиев заявил, что уже неделю является генеральным директором хоккейного клуба "Адмирал", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Р-Спорт.

"Я уже неделю как являюсь генеральным директором "Адмирала". Дело в том, что сейчас делами клуба должен заняться человек, который может себе позволить максимально погрузиться в работу", - сказал Гаджиев по телефону.

Напомним, вчера РИА VladNews сообщало о задержании Ильи Митькина, политтехнолога из окружения приморского губернатора Владимира Миклушевского, советника зампреда Госдумы Сергея Неверова и директора ХК «Адмирал». По предварительной информации, задержание произошло утром, 17 февраля. Вскоре Илью Митькина-Спокойнова должны доставить во Владивосток. 

Отметим, что что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок.

Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.

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