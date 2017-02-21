У бывшего приморского вице-губернатора Сергея Сидоренко истек срок домашнего ареста 16:41, 21 февраля У бывшего приморского вице-губернатора Сергея Сидоренко истек срок домашнего ареста
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Политика и экономика

У бывшего приморского вице-губернатора Сергея Сидоренко истек срок домашнего ареста

Фрунзенский суд принял новое решение
Фото: primgazeta.ru Фото: primgazeta.ru
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 февраля, у бывшего вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко исток срок домашнего ареста, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNewsв пресс-службе Фрунзенского суда, 14 февраля Фрунзенский суд продлил домашний арест бывшему чиновнику еще на два месяца.

Таким образом, Сергей Сидоренко остается под арестом до 18 апреля.

Напомним, что заместитель главы Приморья обвиняется в покушении на покушение на совершение преступления, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

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