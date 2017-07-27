Вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова отправили в СИЗО до 10 сентября

Чиновнику может грозить до семи лет колонии - или штраф

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Вице-губернатору Приморья Евгению Вишнякову Фрунзенский суд Владивостока определил меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 15 суток - до 10 сентября, сообщили РИА VladNews в суде. Принятие решения о судьбе вице-губернатора заняло порядка 4 часов.

Отметим, что сейчас Вишняков проходит по делу по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Наказание по части 2 данной статьи различно - от штрафа в 100 тысяч рублей до 7 лет колонии.

Напомним, ранее РИА VladNews писало об обысках в администрации Приморья, а также задержании главы администрации Уссурийска Евгения Коржа - по свидетельствам источников, в связи с тем же делом, что и дело Евгения Вишнякова.