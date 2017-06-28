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Стали известны подробности дела бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова

По версии следствия, чиновник "погорел" на пожарном депо в Красноармейском районе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Заместитель Генпрокурора Рф Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего вице-губернатора Олега Ежова, который обвиняется в преступлении по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, в марте 2013 года департаментом градостроительства Приморья с ООО «Приморье Девелопмент» был заключен договор на строительство пожарного депо в селе Новопокровка Красноармейского района. Стоимость строительства, согласно контракта, - более 100 миллионов рублей, срок окончания - октябрь 2013 года.

В декабре 2013 года фигурант, будучи директором указанного департамента и заведомо зная о незавершенном строительстве, подписал документы о приемке фактически невыполненных работ. Работы были оплачены в полном размере. В результате действий чиновника не были выполнены мероприятия программы в сфере защиты населения и территории Приморья от ЧС, обеспечения пожарной безопасности.

Бюджету Приморского края причинен материальный ущерб на сумму более 26 миллионов рублей.

Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся управлением Генпрокуратуры в ДФО

Также Юрием Гулягным предъявлен иск к ответчику о возмещении имущественного вреда.

Напомним, Олег Ежов до 15 июля пробудет в СИЗО - по решению Приморского краевого суда, удовлетворившего ходатайство следствия.

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