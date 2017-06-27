Бывшего вице-губернатора Приморья на месяц задержали в СИЗО

Суд продлил ему пребывание в следственном изоляторе Владивостока на месяц

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Бывший вице-губернатор Олег Ежов еще месяц (до 15 июля) пробудет в СИЗО - по решению Приморского краевого суда, удовлетворившего ходатайство следствия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА «Восток-Медиа». Ранее ему продлевали меру пресечения каждые два месяца. Последний срок истек 26 июня.

Напомним, на посту вице-губернатора Олег Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

По части 3 статьи 285 УК РФ Ежову грозит до 10 лет колонии. По версии следствия, в марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и коммерческой организацией был заключен контракт на строительство пожарного депо в Красноармейском районе Приморья. Работы по контракту в полном объеме выполнены не были. - однако весь 2013 год Олег Ежов, зная, что генподрядчик не до конца выполнил работы по контракту, подписал акты о приемке выполненных работ и дал указание произвести оплату на сумму свыше 24,5 миллионов рублей.

30 апреля 2016 года Олег Ежов подал заявление об увольнении по собственному желанию. В тот же день губернатор Приморья Владимир Миклушевский это заявление подписал.