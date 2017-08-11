В Славянке пройдет антиугольный митинг

Жители поселка выразят протест строительству угольного терминала

Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

В субботу, 12 августа, в поселке Славянка в 11 часов утра пройдет антиугольный митинг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. Жители поселка собираются выразить протест строительству угольного терминала в Славянке.

Планируется, что митинг перерастет в региональный - в Находке, в Совгавани, возможно, в Посьете одновременно пройдут пикеты или митинги, солидарные со Славянкой.

Поселок Славянка в Хасанском районе является курортным центром, морское побережье окружено санаториями и множеством частных баз отдыха, где отдыхает практически весь регион Дальнего Востока. С самого зарождения в 2012 году проекта организации перевалки угля местные жители, многие экономисты и экологи региона активно выступали против его реализации, настаивая на губительности воздействия на экологию открытого способа углеперевалки. В результате инициатор объявил о применении «закрытых» технологий.

Начало строительства экологически вредного производства нарушает закон об охране окружающей среды от 10.01.2002 г. № 7 ФЗ Глава 3, ст. 13– «Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую среду» п.2 «При размещении объектов, хозяйственная или иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения».

Жители Славянки уже писали петицию президенту РФ Владимиру Путину "НЕ ДОПУСТИМ ГИБЕЛЬ СЛАВЯНКИ - "ЖЕМЧУЖИНЫ У МОРЯ".



