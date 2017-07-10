Руководство лагеря «Седанка»: Скорее всего, инфекцию занесли родители 12:58, 10 июля Руководство лагеря «Седанка»: Скорее всего, инфекцию занесли родители (Видео)
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Руководство лагеря «Седанка»: Скорее всего, инфекцию занесли родители

Родители игнорируют правила внутреннего распорядка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Руководство детского лагеря "Седанка", в котором произошла вспышка инфекции среди детей (двое были госпитализированы, еще несколько - на амбулаторном лечении) уверено: в пищеблоке лагеря соблюдалась технология и санитария, взятые Роспотребнадзором смывы окажутся чистыми от инфекции, а третья смена начнется с максимальным опозданием в 1-2 дня, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Мы не исключаем, что у детей вирусная инфекция, - сказала начальник лагеря Анна Кириленко в беседе с корреспондентом РИА VladNews. - Однако пока еще нет результатов анализов заболевших детей, и мы ожидаем, что они покажут. Отмечу, что детей из лагеря не эвакуировали, как это заявляли некоторые родители: специалисты Роспотребнадзора взяли смывы в пищеблоке и закрыли его до получения результатов. Но без пищеблока мы не можем кормить более 200 детей. И пришлось их отпустить по домам. В тот же день родители написали заявления о возврате денежных средств за пропущенные дни. Заявлений очень много, но все они рассматриваются, деньги обязательно вернут. 

Обратите внимание на видео, - продолжала Анна Кириленко. - В последней комнате на тумбочке лежит коробка с пиццей. Так же, как и ягоды, которые сейчас детям несут родители, она входит в список запрещенных продуктов. Многие родители игнорируют правила внутреннего распорядка, хотя мы постоянно говорим им об этом. Так, запрещено заходить в комнаты. Но мы шли навстречу родителям и не запрещали им контакты с детьми. И они шли с маленькими детьми, собаками, несли едва ополоснутые ягоды, пиццу. Руководство лагеря убеждено: заболевание было занесено извне. Ожидаем результаты смывов, и если они подтверждают, что инфекцию принесли родители, политика в отношении контактов детей и родителей будет пересмотрена.

Суд вправе отменить предписание о прекращении работы в случае хороших анализов. Мы планируем в течение недели подготовить лагерь к следующей смене, провести дезинфекцию. Возможен сдвиг начала смены на 1-2 дня. Если же все будет плохо, мы компенсируем родителям детей, записанных на третью смену, потерю денежных средств, - резюмировала начальник лагеря.

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