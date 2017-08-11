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Политика и экономика

Миклушевский уволил арестованного вице-губернатора Приморья

Евгений Вишняков до сих пор в СИЗО
Фото: 1tv.ru Фото: 1tv.ru
Владивосток, пятница, 11 августа , РИА Vladnews.

Владимир Миклушевский уволил вице-гуебрнатора Приморья по собственному желанию, сообщает корреспондент РИА VladNews. Подписан приказ об отставке. 

Напомним, вчера, 10 августа, приморский краевой суд  рассмотрел апелляцию защиты вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова об изменении меры пресечения, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе суда. Заседание состоялось в закрытом режиме.

Решение о мере пресечения - нахождение в СИЗО до 10 сентября- для Евгения Вишнякова суд оставил без изменения.

Напомним, Вишняков проходит по делу по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Наказание по части 2 данной статьи различно - от штрафа в 100 тысяч рублей до 7 лет колонии.

Напомним, ранее РИА VladNews писало об обысках в администрации Приморья, а также задержании главы администрации Уссурийска Евгения Коржа- по свидетельствам источников, в связи с тем же делом, что и дело Евгения Вишнякова.

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