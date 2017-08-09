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Интервью

Павел Наливайко: Проблема легитимности для Владимира Миклушевского стоит как никогда остро

Приморский политолог в интервью РИА VladNews рассказал о том, почему губернатору нужна победа на выборах депутатов Думы Владивостока
Фото: Fb Фото: Fb
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Павел, осталось чуть больше месяца до выборов депутатов Думы Владивостока. Политический расклад сил в целом понятен, интриг не произошло. На Ваш взгляд сможет ли «Единая Россия» в таких условиях повторить успех 2012 года и получить в Думе квалифицированное большинство?

Действительно основными претендентами на попадание в пятый созыв Думы Владивостока стали партии, представленные в краевом парламенте. Напомню,
это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость». Другим партиям не удалось пройти регистрацию в виду разных причин, основная из которых это отсутствие профессиональных кадров и необходимого финансирования для их найма. Теперь поговорим о прогнозах. Для «партии власти» сегодня сложились достаточно комфортные условия. Во-первых, оппозиции так и не удалось удержать зачатки протестной волны, которые мы наблюдали в первой половине 2017 года. Отдельно хочется отметить ситуацию с открытием штаба Навального. Оперативные действия силовых структур фактически парализовали деятельность сторонников оппозиционера в Приморском крае, а партия КПРФ не выдвинула координатора регионального отделения Юрия Кучина на выборы депутатов Думы Владивостока. Поэтому никакого эффекта их деятельность на избирательную кампанию не окажет. Во-вторых, «Единая Россия», несмотря на электоральную усталость, из всех представленных сил является партией с большим багажом реальных дел, которые можно использовать в каждом районе города. В-третьих, в этом году
у «Единой России» достаточно уверенный состав кандидатов и при должной работе есть шансы получить аналогичные результаты 2012 года.

При этом в 2012 году кандидаты шли в команде Игоря Пушкарёва.

Да, это действительно так. И одним из главных рисков нынешней кампании является отсутствие отчётливо обозначенного лидера. Как ни крути, но тот факт, что партийный список возглавила спикер Думы Елена Новицкая не добавляет электоральных очков кандидатам от «Единой России». В условиях нынешней политической обстановки, было бы уместно более заметно включится губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому.

Но мы этого не наблюдаем. Получается Владимир Миклушевский не заинтересован в получении хорошего результата партии «Единая Россия»?

Это не совсем так. Как член партии «Единая Россия» неформально он в этом заинтересован. Однако, как руководитель субъекта, он не может прямо заявлять о поддержке только партии «Единая Россия», ведь губернатор всё-таки должен придерживаться роли арбитра между политическими силами региона.

Всё же ведь есть ряд политических технологий, которые могли бы усилить видимое присутствие Владимира Миклушевского. С чем связана подобная автономия губернатора от этих процессов?

Сложно сказать. Видимо руководитель региона принял для себя такое решение, хотя на месте его политических консультантов, я бы хоть и косвенно, но включил его в нынешнюю избирательную кампанию. Дело в том, что для Владимира Миклушевского эти выборы являются хорошей попыткой повысить свою легитимность в глазах жителей Владивостока. Ведь мы все видели, что предыдущие выборы оставляли некий шлейф неуверенной победы команды губернатора.

Вы имеете ввиду результаты выборов 2014 и 2016 годов?

Да. В 2014 году «перемудрили» с конкурентами, в результате чего выборы губернатора превратились в референдум. Исправить ситуацию была возможность в 2016 году, однако вновь были использованы технологии, не позволившие «Единой России» значительно улучшить результаты 2011 года.

Недавние аресты, наверное, также актуализировали проблему легитимности позиций губернатора?

И не только её. Тут уже вопрос стоит по поводу общего доверия команде губернатора. Так сложилось, что за последние несколько лет заголовки СМИ достаточно часто пестрят громкими арестами. Для общей антикоррупционной повестки это, несомненно, плюс. Однако для руководителя региона это болезненные удары, ведь именно он принимал решение о привлечении этих людей в свою команду и именно он был их непосредственным руководителем.

Но настолько ли победа в выборах, тем более на уровне Думы городского округа повышает уровень одобрения действий региональных властей со стороны населения?

В подобных ситуациях даже небольшая политическая победа символична, ведь таким образом политик демонстрирует уверенность своих позиций, а дальнейшие позитивные достижения депутатов будут ассоциироваться в том числе с его персоной.

Но вообще тема легитимности, конечно, в последние года больная для губернатора. Чего только стоит многострадальный вопрос с финансированием «Хаяттов». Губернатор вынужден брать на себя все репутационные риски для того, чтобы достроить объект, хотя в общественном сознании это неприемлемо. Так или иначе ситуация может постепенно выравниваться через усиление повестки позитивных достижений команды губернатора. Только малыми реальными делами все сомнение и недоверие будут отходить на второй план.

*Пока интервью готовилось к печати, случились уже обычные для Приморья обильные осадки, ситуация стала чрезвычайной. Мы дополнительно задали Павлу Наливайко вопрос о том, может ли очередное нововведение повлиять на позиции губернатора. «Может», - ответил политолог.

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