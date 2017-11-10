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В Приморье за сутки потушили шесть лесных пожаров

Для тушения привлекался вертолет Ми-8
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Шесть лесных пожаров локализованы в Приморье в течение суток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС Приморья.

"В настоящий момент на контроле ГУ МЧС России и взаимодействующих ведомств находятся 14 природных пожаров, пять из которых локализованы. Пожар в Лазовском заповеднике также локализован. Ситуация взята под контроль. Сил и средств достаточно. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сказали в пресс-службе.

Для тушения кроме наземных групп привлекался вертолет Ми-8. Он сбросил на очаги пожаров 15 тонн воды. Также за прошедшие сутки силами патрульно-маневренных групп обнаружено и ликвидировано 12 возгораний сухой растительности.

Около 300 человек работают на тушении пожаров. Среди них - сотрудники Приморской и Хабаровской авиабаз, Приморского лесничества, Приморской поисково-спасательной службы, а также федерального резерва авиалесоохраны. В связи со сложной пожарной обстановкой режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня объявлен в Тернейском, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском и Дальнегорском городском округе. Напомним, с 12 октября в Приморь действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Лесные пожары действуют в том числе в заповедниках края: площадь, пройденная огнем в Сихотэ-Алинском и в Лазовском заповедниках, по данным на четверг, составила 315 и 1,2 тысячи га соответственно.

Вертолет МЧС сбросил 30 тонн воды на очаги лесных пожаров в Приморье, за сутки в Приморье потушили девять пожаров.

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