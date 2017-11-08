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Вертолет МЧС сбросил 30 тонн воды на очаги лесных пожаров в Приморье

За минувшие сутки на территории края было ликвидировано восемь лесных пожаров
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Вертолет Ми-8 МЧС РФ применяется на ликвидации лесных пожаров в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. За сутки им было сброшено более 30 тонн воды.

"Для тушения природных пожаров применялся вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Воздушным судном МЧС России совершено десять сливов и сброшено 30 тонн воды", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщили в МЧС, за минувшие сутки на территории края было ликвидировано восемь лесных пожаров. На контроле МЧС находится 21 действующий пожар, также космический мониторинг обнаружил 120 термоточек. Кроме того, были обнаружены и ликвидированы 29 возгораний сухой травы, которые могли перерасти в полноценные пожары. В трех районах края - Кавалеровском, Ольгинском и Тернейском - сохраняются устойчивые пожары, на тушении которых применяется тяжелая техника.

"Бывали случаи, когда огонь подходил к населенным пунктам, но незамедлительно на места прибывали силы и ситуация стабилизировалась. Переход огня на территорию муниципальных образований не был допущен", - цитируют в МЧС начальника региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Сергея Игонина.

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