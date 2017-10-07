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В Приморье введен режим локальной ЧС

Кавалеровский район горит в лесных пожарах; особый режим - в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском районах, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 7 октября, из-за лесных пожаров в Кавалеровском районе Приморья введён режим ЧС муниципального уровня, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По информации краевого департамента гражданской защиты, сейчас на территории Кавалеровского района действует 13 лесных пожаров на площади почти 350 гектаров. Три пожара локализовано на площади 85,5 гектаров, всего за сутки огонь прошёл 85 гектаров лесного фонда.

«В ликвидации огня в районе принимает участие более 100 человек, задействовано почти 40 единиц техники, в том числе группа спасателей краевой поисково-спасательной службы и самолет МЧС России», – уточнили в ведомстве.

Как сообщил глава муниципалитета Сергей Гавриков, в настоящее время угрозы населённым пунктам нет, однако очень большая задымлённость, в том числе на дорогах краевого значения.

«Мы подключили добровольцев, направили технику, в том числе тяжёлую, для прокладки заградительных полос в наиболее пожароопасных участках», – пояснил Сергей Гавриков.

Напомним, на сегодняшний день в крае действует 48 лесных пожаров на площади более одной тысячи гектаров, в тушении которых принимает участие более 300 человек, задействовано почти 100 единиц техники.

Накануне особый противопожарный режим введён в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском районах, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах.

В департаменте особо отметили, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

«Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет», – уточнили специалисты.

Напомним, в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

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