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Общество

Режим ЧС в Тернейском районе ввели после вмешательства краевой Прокуратуры

В 8 муниципальных образованиях введён особый противопожарный режим
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

В Тернейском районе введен режим чрезвычайной ситуации только после вмешательства краевой прокуратуры, которая на территории выявила ряд нарушений противопожарных мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство «ТАСС».

На утро 11 октября текущего года на территории Тернейского района зафиксированы и действуют три лесных пожара, площадь возгорания составляет почти 450 га. Только после вмешательства прокуратуры специальной комиссией администрации Тернейского муниципального района был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Согласно законодательству, режим ЧС вводит специальная комиссия при администрации муниципалитета в случае, если в районе несколько суток действует нелокализованный крупный лесной пожар. Ранее аналогичная ситуация сложилась в Кавалеровском районе.

Прокурорская проверка показала также ряд нарушений в работе местного отделения «Приморской авиабазы», которое надлежащим образом не организовало привлечение сил и средств для тушения пожаров, и Тернейского филиала КГКУ «Примлес», проверка которого показала нарушения противопожарных мероприятий, отсутствие патрулирования и другие.

Руководителям КГБУ "Приморская авиабаза", филиала КГКУ «Примлес», начальнику ОП № 13 МО МВД России «Дальнегорский» прокурор района внес представления с требованиями устранить выявленные нарушения закона.

Напомним, в Приморье, в связи со сложившейся лесопожарной обстановкой, в 8 муниципальн ых образованиях введён особый противопожарный режим (Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, а также Артёмовском и Владивостоком городских округах). Режим ЧС введен в Дальнегорском городском округе и в Тернейском муниципальном районе.

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