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Происшествия

Приморские заповедники привлекают дополнительные силы и средства на тушение пожаров

Собственных сил, необходимых для тушения лесного пожара в заповеднике было недостаточно
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Руководство Лазовского заповедника в Приморье привлекло 45 сотрудников ФБУ "Авиалесохрана" для тушения пожара на своей территории после представления краевой прокуратуры, сообщает РИА VladNews. Как сообщила в среду старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, Сихотэ-Алинский заповедник также привлекает дополнительные силы и средства к тушению своих пожаров после вмешательства надзорного органа.

"В деятельности ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. С целью устранений выявленных нарушений прокурором Лазовского района директору ФГБУ "Лазовский заповедник" внесено представление. Во исполнение требований прокурора незамедлительно приняты меры к привлечению дополнительных сил пожаротушения, привлечено 45 сотрудников ФБУ "Авиалесоохрана" к тушению пожара", - сообщила Телегина.

По ее словам, несмотря на то, что собственных сил, необходимых для тушения лесного пожара в заповеднике было недостаточно, руководство не приняло мер к привлечению дополнительных ресурсов. Пожар тушили только сотрудники самого заповедника - около 20 человек. Кроме того, руководство не приняло достаточных мер к ограничению пребывания граждан в лесах.

"Аналогичные факты непринятия достаточных мер к тушению действующего с 3 ноября пожара выявлены прокурором и Дальнегорска в ФГБУ "Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник имени К.Г. Абрамова". Так, несмотря на увеличение площади пройденной огнем территории с 25 га до 300 га, тушение осуществлялось только 16 сотрудниками самого заповедника в количестве до 16 человек. Учитывая данные обстоятельства, прокурором города директору заповедника внесено представление", - сообщила представитель прокуратуры.

Она добавила, что во исполнение требований надзорного органа Сихотэ-Алинским заповедником также уже принимаются меры по привлечению дополнительных сил и средств к тушению пожаров.

Напомним, ранее агентство сообщало, что в еще одном районе Приморья введен режим ЧСВертолет МЧС сбросил 30 тонн воды на очаги лесных пожаров в Приморьеза сутки в Приморье потушили семь пожаров.

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